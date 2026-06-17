Tüpraş Yine Zirvede - Son Dakika
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Tüpraş Yine Zirvede

Tüpraş Yine Zirvede
17.06.2026 11:36
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İSO 2025'te Tüpraş, Ford Otomotiv ve Star Rafineri ilk üçte yer aldı. Savunma sanayi yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025' araştırmasında Tüpraş, 698,8 milyar liralık üretimden satışla listenin zirvesinde yer aldı. Araştırmada Ford Otomotiv ikinci sırada bulunurken, Star Rafineri üçüncü oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1968 yılından bu yana aralıksız hazırlanan 'İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025' sonuçları İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Sanayi sektörünün devler ligini belirleyen ve bu sene 58'inci yılını geride bırakan 'İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025' sonuçlarının açıklandığı basın toplantısına, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ve Cemal Keleş katıldı.

Tüpraş zirvedeki yerini korudu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında zirvede yine Tüpraş yer aldı. Listenin ikinci sırasında Ford Otomotiv, üçüncü sırasında ise Star Rafineri bulunuyor.

Savunma sanayi şirketlerinden dikkat çeken yükseliş

Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu sıralamasında Oyak-Renault 4'üncü, Toyota Otomotiv 5'inci ve Arçelik 6'ncı sırada yer aldı. 7'nci sırada TUSAŞ, 8'inci sırada Türkiye Petrolleri A. O., 9'uncu sırada Aselsan ve onuncu sırada Mercedes-Benz yer aldı.

Savunma sanayi şirketlerinden TUSAŞ 2024 yılına göre 11'inci sıradan 7'inci sıraya, Aselsan ise 17'inci sıradan 9'uncu sıraya yükselerek dikkat çekti.

"İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025" sonuçlarını açıklayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "İSO 500 çalışmasında 2025 yılında üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, uzun yıllardır olduğu gibi yine, 698,8 milyar liralık üretimden satışlarıyla Tüpraş olmuştur. Tüpraş'ın ardından 538,3 milyar lira ile Ford Otomotiv ikinci, 327,9 milyar lira ile Star Rafineri üçüncü sırada yer almıştır. Böylece İSO 500'ün ilk üç sırası, geçen yıla göre herhangi bir değişiklik göstermemiştir. Oyak-Renault 235,5 milyar liralık üretimden satışlarıyla dördüncü sırada yer alırken, Toyota Otomotiv 206,3 milyar lira ile beşinci, Arçelik 165,7 milyar lira ile altıncı olmuştur. Üst sıralardaki istikrara rağmen, 2025 yılında İSO 500'ün ilk 10 kuruluşu içerisinde dikkat çekici değişimler yaşandığını görüyoruz. Özellikle savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin son yıllarda ortaya koyduğu güçlü performansın sıralamaya belirgin şekilde yansıdığına tanık oluyoruz. Nitekim İSO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayi kuruluşu, TUSAŞ 140,9 milyar lira ile yedinci, Aselsan da 130,2 milyar lira ile dokuzuncu sıraya yerleşmiştir. Bu gelişme, yalnızca söz konusu şirketlerin büyümesini değil, aynı zamanda savunma sanayimizin son yıllarda ulaştığı üretim kapasitesini, teknoloji geliştirme kabiliyetini, ihracat performansını ve küresel rekabet gücünü ortaya koyması açısından son derece anlamlıdır. Öte yandan, geçen yıldan farklı olarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 138,8 milyar liralık, Mercedes-Benz ise 127 milyar liralık üretimden satışları ile 2025 yılında İSO 500'ün ilk 10 kuruluşu arasında yer alma başarısı göstermiştir" şeklinde konuştu.

Sanayide belirgin sektörel ayrışmalar öne çıktı

Konuşmasında 2025 senesinin sanayide belirgin sektörel ayrışmaların öne çıktığı bir yıl olarak dikkat çektiğini dile getiren Bahçıvan, "Özellikle emek-yoğun geleneksel sektörlerimiz önemli ölçüde zorlanırken, savunma sanayi başta olmak üzere teknoloji yoğun sektörlerde güçlü üretim artışlarının yaşandığını gözlemlemekteyiz. Diğer taraftan bugün sanayicimizin sahada en fazla hissettiği sorunların başında finansman maliyetlerinin yüksekliği gelmektedir. Son iki yıldır çok yüksek seviyelerde seyreden finansman maliyetleri, yalnızca bilançolara yansıyan bir kalem değil; üretimden yatırıma, istihdamdan rekabet gücüne kadar sanayinin bütün kesimlerini etkileyen temel bir gerçekliktir. Türkiye'nin en güçlü sanayi kuruluşları dahi bu kadar yüksek finansman yükü altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, aynı güce ve imkanlara sahip olmayan daha küçük ölçekli işletmelerin karşı karşıya kaldığı zorlukların çok daha ağır olduğunu gözden kaçırmamamız gerekir. Direnen enflasyon ve direnen faizler, finansmandaki bu haksız tablonun 2026'da da süreceğini bize göstermektedir. Özellikle en çok etkilenen sektörler gözetilerek kredi maliyetlerini yükselten ve ihracat kredileri de dahil olmak üzere finansmana erişimi sınırlayan tüm faktörlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Listedeki şirketlerin ihracatındaki artışlara ilişkin de bilgi veren Bahçıvan, "İSO 500 şirketlerinin ihracatının yüzde 8,4 artışla 104,7 milyar dolara ulaşması, sanayi kuruluşlarımızın küresel pazarlardaki güçlü konumunu koruduğunu göstermektedir. AR-GE harcaması yapan firma sayısındaki ve toplam AR-GE harcamalarındaki artış ise yenilikçilik kapasitemizin gelişmeye devam ettiğine işaret etmektedir. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payının yüzde 7,6'ya yükselmesi de geleceğe ilişkin umutlarımızı güçlendiren önemli göstergelerden biridir. Bunların yanı sıra halka açık kuruluş sayısının 91'e yükselmesi de, sermayenin tabana yayılması ve nitelikli finansmana erişim açısından son derece olumlu bir gelişmedir" diye konuştu.

İSO 500 araştırmasına göre 2025 yılının en büyük 10 sanayi kuruluşu şöyle sıralandı:

1. Tüpraş

2. Ford Otomotiv

3. Star Rafineri

4. Oyak-Renault

5. Toyota Otomotiv

6. Arçelik

7. TUSAŞ

8. Türkiye Petrolleri A.O.

9. Aselsan

10. Mercedes-Benz - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Sanayi Kuruluşları, Ekonomi, Türkiye, Tüpraş, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüpraş Yine Zirvede - Son Dakika

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