Turizmciler yaz sezonundan umutlu - Son Dakika
Üye Girişi

Turizmciler yaz sezonundan umutlu

01.06.2022 22:01

Turizmciler yaz sezonundan umutlu Hava sıcaklığının 35 dereceğe çıktığı Silifke'de vatandaşlar soluğu plajda aldı Mersin'in Silifke ilçesinde hava sıcaklığıyla birlikte denize girenlerin sayısı da artmaya başladı.

Turizmciler yaz sezonundan umutlu

Hava sıcaklığının 35 dereceğe çıktığı Silifke'de vatandaşlar soluğu plajda aldı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde hava sıcaklığıyla birlikte denize girenlerin sayısı da artmaya başladı. Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 30 dereceye kadar çıkması üzerine vatandaşlar soluğu plajda aldı. Güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, yaz keyfi yaşadı. Turizmciler, pandemi sonrası Türkiye'nin normalleşmeye başlamasıyla sezona umutla hazırlanıyor.

Silifke'de çoğunluğu butik otellerden oluşan konaklama tesisleri, bu yıl gecikmeli de olsa yeniden yaz sezonu hazırlıklarına başladı. İç ve dış tadilatlar sürerken, faaliyetlerini müşteri azalmasına rağmen devam ettiren oteller de var. Bu oteller de özellikle hijyen önlemlerine ağırlık veriyor. Turizmciler alınan önlemlerin etkili olduğunu, turizmde normalleşme sürecine geçileceği umudunun doğduğunu söyledi. Turizmciler birçok turizmcinin de hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Silifke ilçesine bağlı Taşucu ve Atakent mahallelerinde bulunan turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen turizm sezonu için hummalı çalışmalara başladılar. Her yıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Silifke'de, Haziran ayı itibariyle hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu öncesinde ilçedeki turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı.

Bu sezonun iyi geçeceğini umduklarını belirten turizmci Ferit Yılmaz, "Sıcakların aniden bastırması sonucu sahillerimizde doluluk oranı yükseldi. Yerli ve yabancı turistler özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sahillerimizi dolduruyor. Bu sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise hava sıcaklığının artması ile birlikte iki haftadır Mersin genelinde bulunan sahillerde denize girdiklerini belirttiler.

Pandeminin en çok turizm sektörünü etkilendiğini belirten Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, "Biz Silifkeli turizmciler olarak sezona hazırız. Bütün otellerimiz, yatlarımız, pansiyonlarımız, yazlık villalarımız, kamp alanlarımız, su sporlarımız ve rafting gibi bunların hepsi sezon hazırlıklarını yaptılar. Turizm Bakanlığımızın yayınlayacağı normalleşme genelgesiyle, sosyal mesafe kurallarına uyarak Kesintisiz bir şekilde kum olarak dünya sıralaması olan 36 kilometrelik bir kumsala sahibiz. Aynı zamanda küçük butik oteller, pansiyonlar, yazlık villalar bunlar da yine konaklama olanaklarıdır. Yayla, orman, kamp olarak da butik tatil yapılabilir. Misafirlerimizi cennet ülkemizin en nadide turizm merkezi olan Silifke'ye davet ediyorum" dedi.

Turizmciler yaz sezonundan umutlu
Turizmciler yaz sezonundan umutlu
Turizmciler yaz sezonundan umutlu
Turizmciler yaz sezonundan umutlu

YORUMLAR
500
Turizmciler yaz sezonundan umutlu Turizmciler yaz sezonundan umutlu
Kaynak: İHA

Pandemi, Türkiye, Turizm, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizmciler yaz sezonundan umutlu - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:39 Mersin'deki su kanalı kırmızı renge büründü, yetkililer anında müdahale etti
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:16 Sultanbeyli'de 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismar iddiasının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
20:24 Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 22:09:49. #1.13#
SON DAKİKA: Turizmciler yaz sezonundan umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement