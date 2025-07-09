Türk Balı 41 Ülkede Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Balı 41 Ülkede Büyüyor

09.07.2025 11:16
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Türkiye, 6 ayda 4,5 ton bal ihraç ederek 16,6 milyon dolar gelir elde etti. Hedef yurt dışında büyümek.

Türkiye'nin ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 6 ayında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 41 ülkede ağızları tatlandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 6 aylık bal ihracatı, 4 bin 577 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan 16 milyon 624 bin 168 dolar gelir sağlandı.

Söz konusu dönemde ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 41 ülkeye bal satıldı.

Ocak-haziran döneminde ABD'ye 6 milyon 440 bin 941, Almanya'ya 2 milyon 810 bin 25 ve Birleşik Krallık'a 1 milyon 355 bin 451 dolarlık bal ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Cibuti, Polonya, Yemen, Kongo ve İzlanda'ya da bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

"Farklı pazarlarda daha güçlü yer edinmek istiyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'nin arıcılıkta hem üretim kapasitesi hem de ürün kalitesi olarak dünyada önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kalyoncu, ilerleyen günlerde bal ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini ifade etti.

Kalyoncu, Türk balı ihracatında ülke çeşitliliğinin sürekli artış gösterdiğini vurgulayarak, "Bu da bize gösteriyor ki Türk balı, dünya çapında daha fazla tanınıyor ve tercih ediliyor. Bu gerçekten önemli bir başarı." dedi.

Gelecek dönemde bu ivmeyi artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Kalyoncu, şu değerlendirmede bulundu:

"Katma değeri yüksek, coğrafi işaretli ve organik sertifikalı ürünlerle farklı pazarlarda daha güçlü yer edinmek istiyoruz. Ayrıca, üretici birlikleriyle işbirliği içinde kaliteyi artırma ve sürdürülebilir ihracat modelleri oluşturma yönünde adımlar atmaya devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısında hem miktar hem de gelir bazında ihracat rakamlarımızın daha da artmasını bekliyoruz. Hedefimiz, Türk balını dünya sofralarında daha fazla görmek."

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Almanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

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