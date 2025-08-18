Türk Balonları 11 Ülkeye İhraç Edildi - Son Dakika
Ekonomi

Türk Balonları 11 Ülkeye İhraç Edildi
18.08.2025 11:49
Bakan Uraloğlu, yerli sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir Türk firma tarafından üretilen sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli üretim sıcak hava balonu ihracatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kapadokya semalarında her gün binlerce turisti gökyüzüyle buluşturan balonların, dünyanın farklı coğrafyalarında da uçtuğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Kendi ürettiğimiz balonlarımızla hem turizmimizi güçlendirdik hem de ülkemizi havacılık alanında ihracatçı konuma taşıdık. Bu başarı, Türkiye'nin havacılık vizyonunun en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Türk firma tarafından üretilen sıcak hava balonlarının 2019 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifika alarak resmi olarak tescillendiğini, böylece HÜRKUŞ eğitim uçağından sonra Türkiye'de tip sertifikası verilen ikinci sivil hava aracı olduğunu söyledi.

İLK İHRACAT RUANDA'YA YAPILMIŞTI

Bakan Uraloğlu, ilk ihracatın 2020 yılında Ruanda'ya gerçekleştirildiğini belirterek, "Tarihimizde ilk kez bir sivil hava aracımızı ihraç ettik" dedi. Türk yapımı balonların uluslararası otoritelerce de kabul gördüğünü ifade eden Uraloğlu, 2022 yılında Brezilya, 2023 yılında ise Meksika sivil havacılık otoritelerinin SHGM tarafından verilen tip sertifikasını kabul ettiğini söyledi.

'EN ÇOK SATIŞ YAPILAN ÜLKE MISIR'

2025 itibarıyla Türk yapımı sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Uraloğlu, "Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 42 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 23 balonla Mısır oldu. 2025 yılı Temmuz ayında ülkemizde faaliyet gösteren balon işletmesi sayısı 71'e, balon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 503'e ulaştı. 2025 yılının temmuz ayı itibarıyla taşınan yolcu sayısı ise yüzde 7 artışla 502 bin 820'ye ulaşarak yeni bir rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'deki 6 pilot okulunda balon pilotu olmak için eğitim verildiğini belirterek, bugün toplam 703 balon pilotunun bulunduğunu ve nitelikli insan kaynağının sektörün en önemli gücü olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA

11:22
11:35
