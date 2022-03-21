Türk çayı 2 ayda 3 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk çayı 2 ayda 3 milyon dolar kazandırdı

21.03.2022 13:11
Türk çayı 2 ayda 3 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın ilk 2 ayında 70 ülkeye 3 milyon 40 bin 290 dolarlık çay ihraç edildi.

Türkiye'den yılın ilk 2 ayında 70 ülkeye 3 milyon 40 bin 290 dolarlık çay ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Ocak-Şubat 2022'de Birleşik Krallık, Almanya ve KKTC başta olmak üzere 70 ülkeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye'nin yılın 2 aylık döneminde 1042 tonluk çay dış satımı olduğunu belirten Kalyoncu, söz konusu satıştan 3 milyon 40 bin 290 dolar kazanç sağlandığını aktardı.

Kalyoncu, ülke çay ihracatının yüzde 19'unun Rize'den gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Rize'den ocak-şubat döneminde Belçika, Hollanda ve KKTC başta olmak üzere 12 ülkeye 295 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 574 bin 569 dolar kazanıldı." diye konuştu.

Çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"2022 yılına iyi bir başlangıç yapan çay ihracatımızın önümüzdeki dönemde de artış trendini sürdüreceğine inanıyoruz. Özellikle pandemi etkisinin önemli ölçüde yurt dışı piyasalardan kalkmış olması, turizmin hareketlenecek olması, halka açık alanların faaliyete her geçen gün geçmeye başlaması çay tüketimini artıracağından bu gelişmelere bağlı çay ihracatının da artacağından ümitliyiz."

YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı, Türkiye'nin arabuluculuk rolünden takdirle bahsetti! NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı, Türkiye'nin arabuluculuk rolünden takdirle bahsetti! TİM yöneticileri Türk heyetinin ABD çıkarmasını değerlendirdi TİM yöneticileri Türk heyetinin ABD çıkarmasını değerlendirdi

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, dolar, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk çayı 2 ayda 3 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:19:05. #1.11#
SON DAKİKA: Türk çayı 2 ayda 3 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement