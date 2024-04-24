Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları 3. Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları 3. Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları 3. Toplantısı Ankara\'da Gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin uzay ajansları, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference (STC) kapsamındaki Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları 3. Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda, uzay araştırmalarının önemi ve işbirliği alanları üzerine konuşmalar yapıldı.

24.04.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin uzay ajansları, çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere toplandı.

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference (STC) kapsamındaki Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları 3. Toplantısı, Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi. Toplantının açılışı, TUA Başkanı Yusuf Kıraç ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov'un katılımıyla yapıldı.

Azimov, burada yaptığı konuşmada, uzay araştırmalarının, insanlığın sınırsız merakının ve boyun eğmez keşif ruhunun bir kanıtı olduğuna işaret etti.

Yüzyıllardır medeniyetlerin yıldızlara merakla baktığını ve evrenin gizemlerini çözmeye çalıştığını aktaran Azimov, "Bugün, uluslarımızın ve dünyanın geleceği için muazzam fırsatlar sunan uzay araştırmalarında yeni bir dönemin dönüm noktasındayız. Bu keşif, çağdaş dünyada karşılaştığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmede etkili olduğunu, modern yaşam tarzımız için hayati önem taşıyan yenilikleri ve keşifleri geliştirdiğini kanıtladı." diye konuştu.

Azimov, uzay çalışmalarının bugün ve geleceğe ışık tutmanın yanı sıra çeşitli işbirliği alanlarını da kapsadığı dile getirdi.

Bunlar arasında afet yönetimi, uydu iletişimi, çevresel izleme ve koruma, doğal kaynak yönetimi, eğitim ve kapasite geliştirme gibi konuların yer aldığını belirten Azimov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üye ve gözlemci devletlerimizin kaydettiği ilerleme, kolektif işbirliğimizin ve bu perspektifte birlikte çalışmaya yönelik ortak kararlılığımızın önemini vurgulamaktadır. TDT olarak uzay alanında işbirliğine özel önem veriyoruz. Tecrübe paylaşımı ve diğer alanlardaki işbirliklerimizi geliştirmek için bir araya gelmemizin kazan-kazan etkisi yaratacağı aşikardır."

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye, Ankara, Uzay, Diplomasi, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları 3. Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i karşıladı
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:34 Türkiye’den Ermenistan’a 1915 tepkisi Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 15:51:13. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları 3. Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement