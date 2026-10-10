Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu Gaziantep'te toplandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Türkiye'nin özel emeklilik ve sigorta tarafındaki tecrübesine vurgu yaparak "Türk Dünyası Sigorta Birliğine her anlamda deneyimlerimizi aktarmaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

Türk dünyasının farklı ülkelerinden sigorta sektörünün üst düzey temsilcilerini ve karar vericilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu'nun açılış töreni, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SEDDK Başkanı Davut Menteş, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Ülviye Cabbarova ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Gaziantep'te yapıldı.

Törende konuşan SEDDK Başkanı Menteş, 2024'te Şuşa'da Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) imza altına aldığı bir bildirgede Türk dünyası ailesinin, ortak kökleri, tarihi, dili, kültürü, gelenekleri ve değerleriyle bir araya gelen barış, güven, istikrar, kalkınma ve refah idealleriyle hareket eden tek bir aile olarak nitelendirildiğini söyledi.

Türk Dünyası Sigorta Birliğinin oluşumunun bu ideallerin kalkınma ve refah alanlarıyla ilgili olarak değerlendirildiğini, düşünüldüğünü ve planlandığını dile getiren Menteş, "Sigorta sektörü ekonomi ve finansın önemli bir alt bileşeni. Bu birliğin hacmen en önemli üyesini temsil eden otorite olarak 40 milyar dolara yaklaşan bir sigorta sektörü büyüklüğümüz var. 50 milyar dolar seviyelerinde de özel emeklilik alanımız var." diye konuştu.

Menteş, Türkiye'nin özel emeklilik ve sigorta tarafındaki tecrübesine vurgu yaparak "Türk Dünyası Sigorta Birliği'ne her anlamda deneyimlerimizi aktarmaktan memnuniyet duyacağız." ifadesini kullandı.

Reasürans alanında yapılacak çok iş olduğunu belirten Menteş, reasüransın uluslararası bir iş olduğunu ve finansal kapasite istediğini, tüm yönleriyle ülkelerin reasürans alanında işbirliklerine gidebileceklerini rahatlıkla gördüklerini ifade etti.

Menteş, bir diğer önemli işbirliği alanını tarım sigortaları olarak gördüklerini ifade ederek "Daha önce Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'dan heyetleri ağırladığımızı ve onlardan da çok önemli şeyler öğrendiğimizi de ifade etmek isterim. Tarım sigortaları güncel bir konu olması iklim değişikliğine bağlı ve dinamik risklerin yaşandığı bir alan olarak işbirliğine yine açık bir bölge olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bir diğer işbirliği alanının katılım sigortacılığı olduğunu söyleyen Menteş, bu alanda en son Kazakistan'da bir düzenleme yapıldığını, Türkiye'de de yakın zamanda bu alanda yapılan düzenlemelerden bahsetti.

"Elde ettiğimiz bulgulara dair bildirimle birlikte adli merciler süratle harekete geçerek bu kanun tanımazlara gerekli müdahalede bulundular"

Açılış konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan SEDDK Başkanı Menteş, sigortacılık sektöründe aracılığın sadece poliçe üretiminde olduğunu belirterek, hasar süreçlerinde aracılığın olmadığını hatırlattı.

Yetkisiz aracılığa, sistemlere yetkisiz erişime ve kişisel verilerin kötü niyetli biçimde depolanmasına veya işlenmesine karşı düzenleme, denetim ve uygulama çalışmalarının sürdüğünü belirten Menteş, daha önceden yasa dışı hasar takibi, değer kaybı uyuşmazlıkları ve tahkim süreçlerindeki suiistimalleri önlemek amacıyla yapısal reformları içeren 5'li reform paketi düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Menteş, söz konusu düzenlemede adli mercilere hesap verme konusunun da önemine dikkati çekerek "5'li reform paketi olarak açıklamıştık. Aslında hep 6'ncı paket de vardı. Bu son paketin de adli mercilere hesap vermek olduğunu, söz konusu suistimalleri yapan bu kişileri mahkemelere bağımsız yargının karşısına çıkarmak olduğunu her defasında vurguladık. Bu 6'ncı paketi yani denetim faaliyetlerimizin neticesinde elde ettiğimiz bulgulara dair bildirimle birlikte adli merciler süratle harekete geçerek bu kanun tanımazlara gerekli müdahalede bulundular." diye konuştu.

SEDDK'nin çalışmaları sonrası denetim faaliyetleri kapsamında söz konusu suistimalleri ortaya çıkardıklarını aktaran Menteş, bu durumları parasal ve haberleşme yönüyle takip ettiklerini dile getirdi.

Menteş, tablonun çok açık ve net olduğunu ifade ederek "Bir ofisin 200 bin dosya hazırladığını düşünün ve bu dosyalara karşılık 190 bin ödeme yapıyor. Açıklamalar şöyle; kaza bilgisi, dosya numarası. Çok açık yani bu ve komisyon bedeli diyor, bu kadar açık." sözlerini dile getirdi.

Söz konusu dosyaların birçok kanunu ihlal ettiğini söyleyen Menteş, bu durumun da 2019'da başlayıp bir furya haline geldiğini söyledi.

Menteş, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de günde 5 bin kaza oluyor. Sigorta Tahkim Komisyonunda günde 3 bin başvuru oluşuyor. Böyle çalışan bir mekanizmada kaza sonrasında hak sahiplerinin yani vatandaşların güveni kalır mı? Adli süreçler sonrası operasyon yapıldı. Eylül ayının son 10 gününde gerçekleşti. Ona rağmen yüzde 20'ye yakın bir düşüş var. Önceki tedbirlerimizin de etkisi var. Ekim ayına baktığımızda toplam başvuru adetleri yarı yarıya düştü. Çarşamba ve perşembe günü 3 bin civarındaydı, 1500'e kadar geriledi. Aslında bu başvuru adediyle birlikte değer kaybına bağlı başvurular da önemli. Buraya baktığımız zaman da 1000 rakamının altına gerilemek üzereyiz. Başvuru ofislerinin de yavaş yavaş çekildiğini görüyoruz. Tek tedbir denetim faaliyetleriyle adli mercilere bunları intikal ettirmek değil. Biz Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezini (OHİM) kurduk. Kazadan hemen sonra vatandaş derhal arayıp ihbarını açıp ardından da dakikalar içinde sigorta şirketlerine bu hasar ihbarını intikal ettirip ve sigorta şirketlerinin de kazazedeleri, hak sahiplerini derhal aramasını sağlayan bir mekanizma kurduk. Bunun mevzuat bacağı da var, teknolojisi de var.

Hak sahiplerinin ilave başvuru şartını ortadan kaldırdık. Kaza sonrasında, trafik kazası sonrasında eğer değer kaybı da varsa sigorta şirketi bunu maddi hasarla birlikte hesaplayıp hak sahibine ödemek durumunda. Kaza sonrasındaki eksperin tayin edilme süreciyle ilgili reform niteliğinde bir değişikliğe gittik. Daha evvel sigorta şirketi tarafından belirlenirken eksper, maddi hasarı ölçecek olan eksper, değer kaybı için ayrı. Artık tamamen sistem tarafından en uygun eksper hangisi sorgulaması yaparak kaza yerine, araç tipine, son sürat, performans değerlendirmesi gibi kriterlerle sistem tarafından atanıyor."

"Sektörün aktif toplamı 5,1 trilyon, likitler 4 trilyon civarında"

Menteş, sigorta şirketlerinin sektöre giriş müracaatlarına ilişkin yöneltilen soruya verdiği cevapta, evrensel ilkelere göre finans sektörünün itibar sektörü olduğunu, sigorta sektörünün de finans sektörünün içinde olduğunu belirterek "Neden finans sektörüdür? Sektörün aktif toplamı 5,1 trilyon, likitler 4 trilyon civarında. Şirketler hasar ödeme garantisiyle para topluyor. Sigorta şirketleri emanet bir para taşıyor. Finans sektörüne giriş ilkelerine baktığımızda mali güç ve itibar öne çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Mali güç ve itibarın yanında farklı risk temalarını da değerlendirmenin önemine dikkati çeken Menteş, bağlı risk faktörünün göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.