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Türk Eczacıları Birliği'nden 7 maddelik bildiri: İlaç fiyat kararnamesi güncellensin! - Son Dakika

Türk Eczacıları Birliği'nden 7 maddelik bildiri: İlaç fiyat kararnamesi güncellensin!

08.02.2022 14:27
Türk Eczacıları Birliği'nden 7 maddelik bildiri: İlaç fiyat kararnamesi güncellensin!

Türk Eczacıları Birliği tarafından yayımlanan 7 maddelik deklarasyonda, "ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesi, vatandaşların ilaca erişim hakkının önündeki engellerin kaldırılması, hastalara ilaç fiyat farkı çıkaran ürünlerin geri ödeme koşullarında değişiklik yapılması" gibi talepler sıralandı.

Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) yapılan açıklamada, eczacıların 7 ana başlıkta sorunları ve çözüm taleplerinin yer aldığı deklarasyona yer verildi. Deklarasyonda, "eczanelerin ekonomik sürdürülebilirliği sağlaması ve ayakta kalabilmesi için tüm ısrarlı taleplere karşın 2009 yılından bu yana güncellenmeyen, mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamayan ilaç fiyat kararnamesinin acilen güncellenmesi" istendi ve şu taleplerde bulunuldu:

"Vatandaşlarımızın ilaca erişim hakkının önündeki engeller acilen kaldırılmalıdır. Yılda bir kez şubat ayında yapılan kur güncellenmesinin yılda 3 veya 4 kez yapılması gerekmektedir. İçinden geçtiğimiz enflasyonist ortamda herhangi bir düzenleme veya iyileştirme yapılmayan tek alan, eczanelerimizin de içinde bulunduğu ilaç temin ve tedarik sürecidir. Bu dengesizliğin ortadan kaldırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile birliğimiz arasındaki protokolün günün şartlarına uygun şekilde acilen güncellenmesi gerekmektedir."

Ayrıca deklarasyonda, hastalara ilaç fiyat farkı çıkaran ürünlerin geri ödeme koşullarında değişiklik yapılması, SGK tarafından medikal ürünlerin fatura ve eki belgelerinin tarama işlemi yapılarak elektronik hale getirilmesi, kamu kurum iskontosu uygulamasının kamu ile ilaç firmaları arasında çözülmesi, kamuda çalışan eczacıların çalışma koşulları ve özlük haklarında günün koşullarına uygun, hakkaniyetli bir düzenleme yapılması taleplerinde de yer verildi.

"AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYORUZ"

TEB Başkanı Arman Üney, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren eczacıların üstlendikleri sorumluluğun bilincinde, toplumun sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle vatandaşlara hizmet etmek, mesleği onurlu bir şekilde sürdürebilmek için var gücüyle çalıştığını belirtti.

Üney, "Gelinen noktada, 13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinden her yıl gittikçe kangren haline gelen ilaca erişim ve tedarik sorunlarına kadar uzanan pek çok yükün altında ezilir haldeyiz. Enflasyonist baskılar karşısında ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Şunu da çok açıklıkla belirtmeliyim ki sorunlarımıza acil çözümü sadece meslektaşlarımız için değil, vatandaşlarımızın da rahat nefes alabilmesi için istiyoruz." ifadesini kullandı.

"BÜTÜN SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUM"

"Özellikle vatandaşların ilaca erişim hakkını engelleyen süreçlere çözüm bulunmasını istediklerini" vurgulayan Üney, "Deklarasyonda dile getirdiğimiz bütün taleplerimizi yetkililerle, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaştık. Yapıcı bir anlayışla bütün sorunlarımıza çözüm bulacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede diyalog kanallarımız hep açık." açıklamasında bulundu.

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Türk, İlaç, Kamu, 112, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Eczacıları Birliği'nden 7 maddelik bildiri: İlaç fiyat kararnamesi güncellensin! - Son Dakika Ekonomi


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