Hatay'da Yeni Eğitim Dönemine Merhaba Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da Yeni Eğitim Dönemine Merhaba Etkinliği

Türk Eğitim Derneği, Hatay'da yaklaşık 400 öğrenci ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Yeni Eğitim Dönemine Merhaba Hatay' etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocukların eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapmaları ve yeni eğitim yılına uyum sağlamaları hedeflendi. Atölye çalışmaları ve bilgilendirici sunumlarla öğrencilerin eğitim hayatları desteklendi.

11.09.2024 12:51
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Türk Eğitim Derneği, "Yeni Eğitim Dönemine Merhaba Hatay" etkinliği düzenledi.

Türk Eğitim Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Hatay'da yaşayan yaklaşık 400 öğrenci ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeni Eğitim Dönemine Merhaba Hatay" etkinliğinde çocukların eğitim dönemine daha güçlü bir başlangıç yapmalarını ve yeni eğitim yılına uyum sağlamalarını hedeflendi.

Açılış konuşmalarıyla başlanan etkinlikte öğrencilere yönelik eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları düzenlendi. "Masal Dünyasında Macera", "Hayal Et" ve "Hedef Belirleme" gibi yaratıcı atölyeler sayesinde çocuklar hem eğlenerek öğrendi hem de problem çözme becerilerini geliştirdi. Atölye çalışmalarının sonunda, öğrencilere yeni eğitim dönemine dair kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler verildi.

Aileler ise "Çocuklarımıza Eğitim Yolunda Destek" başlıklı bilgilendirici bir sunuma katıldı. Bu sunumda, ailelerin çocuklarına eğitim hayatları boyunca nasıl destek olabileceklerine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde öğrenciler takım oyunları oynayarak sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.

Türk Eğitim Derneği Afet Bursu, deprem felaketinde ebeveyn kaybı yaşayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, örgün eğitime devam edebilmeleri için gerekli maddi, ayni, akademik ve psiko-sosyal desteği sağlamak amacıyla oluşturuldu. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim hayatlarını destekleyen çalışmalara imza atan Dernek, Hatay'da öğrenci ve ailelerine yönelik bu özel etkinlikle çocukların eğitim hayatına katılımını ve motivasyonlarını artırmayı amaçladı. Bu tür etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin okul terkinin önlenmesi ve sosyal hayata katılımının teşvik edilmesi de hedefleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Güncel, Hatay, Son Dakika

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