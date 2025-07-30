Türk Ekonomileri 2024 Raporu Yayınlandı

Ticaret Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altındaki ülkeler için enerji ve ulaştırma alanlarındaki iş birliği potansiyelini ortaya koyan

"Türk Ekonomileri 2024 Raporu"nun teşkilatın 2040 vizyonuna katkı sağlayacak önemli bilgiler içerdiğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından hazırlanan "Türk Devletleri Arasında Ulaşım ve Enerji Bağlantısının Güçlendirilmesi" başlıklı Türk Ekonomileri 2024 Raporu yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından rapora ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada yer alan stratejik konumuyla önemli bir jeopolitik avantaja sahiptir. Bu konum, Türkiye'nin lojistik ve ulaştırma faaliyetlerinde bölgesel bir üs haline gelmesine olanak tanımakta ve mal ile hizmet ihracatında önemli artış potansiyeli sunmaktadır. Ayrıca Türkiye, enerji, ticaret ve ulaştırma açısından önemli bir koridor olarak öne çıkmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altındaki ülkeler için enerji ve ulaştırma alanlarındaki iş birliği potansiyelini ortaya koyan bu rapor, TDT 2040 vizyonuna katkı sağlayacak önemli bilgiler içermektedir. Raporun hazırlanmasında katkı sunan Türk Akademi'ye, Türk Devletleri Resmi Ekonomi Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET) üyesi kurumlara ve Türk Devletleri Teşkilatı'na teşekkür eder; Türk dünyası olarak iş birliği içinde daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğe yürüdüğümüzü vurgularız" denildi. - ANKARA