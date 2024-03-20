Türk Firmaları Satellite 2024 Fuarında Ürünlerini Tanıttı

Ekonomi

Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaları Türksat, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASELSAN, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2024'te ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

Uydu sektörünün geleceğini belirleyen Satellite 2024 Fuarı, dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getirdi.

Sektörün en önemli oyuncularının buluştuğu fuarda Türkiye'yi Türksat, TUSAŞ ve ASELSAN temsil etti. Türkiye'nin 3 büyük firması yarın sona erecek fuarda, ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

"Önümüz çok parlak üretemeyeceğimiz, yapamayacağımız şey yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Türksat, ASELSAN ve TUSAŞ gibi firmalarının dünyanın en önemli uydu fuarında yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüm sektörlerde üretimde yerlilik oranlarının artırılmasına çok önem verdiğini vurgulayan İskurt, "En yakın dönemde, haziran ayında Türksat 6A uydusunu fırlatacağız. Bu uydunun en büyük özelliği tamamen yerli firmalarımızın üretimine dayanması." dedi.

İskurt, Türkiye'nin artık uzayda da varlığını gösterdiğini belirterek, "Dünyanın en önemli uydu üreticilerinin, tüm sektörün bileşenleriyle beraber yer aldığı bir fuardayız. Bu üç firmamızın burada Türkiye adına yer alması bizim için gurur verici." diye konuştu.

Uydu sektöründeki gelişmelerin hızına dikkati çeken İskurt, Türkiye'nin uzayda da yer alması gerektiğini ve ülkenin bu firmalarını üretim anlamında her yönüyle desteklediğini aktardı. İskurt, "Önümüz çok parlak. Üretemeyeceğimiz, yapamayacağımız şey yok." ifadesini kullandı.

"Hem ülkemizi hem yaptığımız ürünleri tanıtmaya çalışıyoruz"

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da Satellite'ın uydu sektörünün bütün paydaşlarının bir araya geldiği dünyadaki en önemli ve en büyük fuar olduğunu, uydu operatörlerinden üreticilere, fırlatma firmalarından yer sistemleri üreticilerine kadar herkesin bu organizasyona katıldığını söyledi.

Sektördeki herkesin bir araya gelerek işbirliklerini genişletebildiğini ve yeni iş imkanlarını tartışabildiğini dile getiren Ertok, Türksat ve Türkiye'nin fuarda yer almasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Ertok, "Hepimiz yaptığımız hizmetleri, ürünleri burada sergilemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda genişlettiğimiz ürün gamımızı sunmaya ve burada hem ülkemizi hem yaptığımız ürünleri, bu alandaki gelişimimizi tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türksat'ın geçtiğimiz yıllarda hizmete aldığı Türksat 5A ve Türksat 6A uydularıyla birlikte hizmet alanlarını oldukça geliştirdiğini belirten Ertok, farklı kapsama alanlarında farklı hizmetlerinin, internet ve hareketli sistemler için de birbirinden ayrı hizmetlerinin olduğunu anlattı.

Ertok, özellikle yeni alanlarda, havacılıkta ve deniz taşıtlarında internet hizmeti sunulmasıyla ilgili üzerinde çalıştıkları yeni teknolojileri fuarda sunduklarını anlattı.

"Hem uzay hem de yer kesimi için ürünlerimizi sergiliyoruz"

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman ise ASELSAN'ın hem uydu ekipmanı hem de uydu haberleşme, yer terminalleri ve kullanıcı terminalleri üreten bir firma olarak fuarda yer aldığını söyledi.

Fuarda ürünlerine yönelik ilginin yüksek olmasından bahseden Yaman, "Hem uzay hem de yer kesimi için ürünlerimizi burada sergiliyoruz." dedi.

Yaman, bu yıl içinde uzaya fırlatılması planlanan Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A üzerindeki X bant ve Ku banttaki görev yüklerini ve haberleşme ekipmanlarını ASELSAN'ın sağladığını anımsatarak, uyduda yer alan birimlerden bazılarını fuarda sergilediklerini anlattı.

ASELSAN'ın Türksat 5B uydusunda görev yapan iki ürününün de fuarda yer aldığını dile getiren Yaman, ASELSAN'ın karada, havada ve denizdeki tüm askeri platformların uydu haberleşme ürünlerini de sağladığını, Akıncı platformuna verdikleri uydu haberleşme sistemi ile diğer haberleşme ürün ve ekipmanların da fuarda yer aldığını bildirdi.

Yaman, fuarda haberleşme konusunun çok ön planda olduğunu belirterek, yer ve zaman fark etmeksizin herkesin birbiriyle bağlı olmasına, insanların nerede olursa olsun haberleşmeyi sağlayabilmesine yönelik ürünlerin tanıtıldığını anlattı.

Türkiye'de bu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirildiğine dikkati çeken Yaman, "ASELSAN'ın ULAK Haberleşme AŞ'nin ve haberleşme teknoloji kümelenmesi firmalarının yetkinlikleriyle haberleşmede uçtan uca, denizden ve karadan havaya, oradan uzaya bütün haberleşme ekipmanlarını ve sistemlerini Türkiye'de geliştirip sağlayabileceğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

"Potansiyel müşterilerimizle buluşuyoruz"

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı Programlar Direktörü Taha Tetik de fuarda yerli ve milli olarak geliştirdikleri ürünleri sergilediklerini söyledi.

Tetik, "Potansiyel müşterilerimizle buluşuyoruz, alt yüklenicilerimizle görüşmeler yapıyoruz. Potansiyel iş birlikleri ve farklı görüşmeleri bu fuarda gerçekleştirme imkanı buluyoruz." diye konuştu.

TUSAŞ'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği uydu platformlarının yapıldığı üretim tesisini fuar katılımcılarına anlattıklarını dile getiren Tetik, haberleşme ve yer gözlem uyduları alanındaki ürünlerini sergilediklerini sözlerine ekledi.