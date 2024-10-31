Türk Girişimler Web Summit'te

Ekonomi

Türk teknoloji girişimleri, 11-14 Kasım'da Lizbon'da düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden "Web Summit"e katılarak, geleceği şekillendiren ürünlerini vitrine çıkaracak.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, "Web Summit", "Slush", "CES" ve "Web Summit Qatar" etkinliklerine Türk teknoloji girişimlerinin ortak katılımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 5 kalkınma ajansının işbirliğiyle sağlanıyor.

Bu kapsamda, Ankara, İstanbul, Batı Akdeniz, İzmir ile Bursa-Eskişehir- Bilecik kalkınma ajansları işbirliğiyle global pazarlara açılmayı hedefleyen 100'ü aşkın Türk teknoloji girişimi, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek global etkinliklere katılacak.

Bu organizasyonlardan "Web Summit 2024", 11-14 Kasım'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek.

Etkinlikte 160'ı aşkın ülkeden 70 binin üzerinde katılımcı, 900'den fazla yatırımcı, 2 bin 600'ün üzerinde girişim, 800 konuşmacı ve 2 bini aşkın medya mensubu bir araya gelecek.

Türk girişimciler, yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, dijital sağlık, oyun teknolojileri, otomotiv sektörü, 3D yazıcı teknolojileri, yazılım, kozmetik teknolojileri, lojistik gibi alanlarda geleceği şekillendiren ürünlerini tanıtacak.

Etkinlikte, 24 Türk teknoloji girişimi, yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek işbirliği imkanlarını değerlendirecek.