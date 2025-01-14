Türk Halı İhracatı 2024'te Yüzde 4,2 Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Halı İhracatı 2024'te Yüzde 4,2 Artış Gösterdi

Türk Halı İhracatı 2024\'te Yüzde 4,2 Artış Gösterdi

Türk halıcılar, 2024'te 589 milyon metrekare halı ihraç ederek 2,87 milyar dolar gelir elde etti.

14.01.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk halıcılar, geçen yıl 589 milyon 199 bin metrekarelik halı ihracatından 2 milyar 867 milyon 477 bin dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki halı üreticileri 2024 yılında 180 ülke ve serbest bölgeye 589 milyon 199 bin metrekare halı sattı.

Türk halıcılar bu dış satım karşılığında 2 milyar 867 milyon 477 bin dolar gelir sağlarken, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 4,2 artırdı.

Sektör, en fazla geliri 2 milyar 219 milyon 340 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını, 530 milyon 19 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 108 milyon 945 bin dolarla el halıları ve 9 milyon 172 bin dolarla kilim takip etti.

ABD zirvedeki yerini korudu

Türkiye en çok halıyı 784 milyon 315 bin dolarlık ihracatla ABD'ye sattı. ABD'yi 287 milyon 165 bin dolarla Suudi Arabistan, 264 milyon 258 bin dolarla Irak ve 187 milyon 453 bin dolarla İngiltere izledi.

Geçen yıl Irak'a halı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 35,6 artış gösterdi.

Halı ihracatında ilk sırada 1 milyar 970 milyon 427 bin dolarla Gaziantep yer aldı. İkinci il 673 milyon 552 bin dolarla İstanbul ve üçüncü ise 76 milyon 745 bin dolarla Uşak oldu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, 2024 yılının tüm olumsuzluklara rağmen verimli geçtiğini, 2025 yılının daha iyi geçmesini beklediklerini ifade etti.

Kaplan, "GAHİB olarak ABD, Hindistan, Avusturalya, Malezya, Moritanya, Senagal, İngiltere gibi ülkelere yönelik dış ticaret heyetleri düzenledik. Yaptığımız bu çalışmaların olumlu dönüşlerini de alıyoruz. 2025 yılında da uluslararası fuarların yanı sıra uzak ülkelere yönelik dış ticaret heyetleri düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

gaziantep, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Halı İhracatı 2024'te Yüzde 4,2 Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:01:13. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Halı İhracatı 2024'te Yüzde 4,2 Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.