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Türk Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü 2023'te 12 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü 2023'te 12 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 2023 yılında 12 milyar 380 milyon 538 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Sektör, 213 ülke ve serbest bölgeye 14 milyon 673 bin 959 ton ürün satarak bu başarıyı elde etti. İhracat miktarında yüzde 36, değerde ise yüzde 8 artış yaşandı. Irak, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, gelecek yıllarda da ihracatını artırmayı hedefliyor.

Türk Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü 2023\'te 12 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi
07.01.2024 - 11:06,
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Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 2023 yılında 12 milyar 380 milyon 538 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 2023'te 213 ülke ve serbest bölgeye 14 milyon 673 bin 959 ton ürün sattı.

Gönderdiği ürün karşılığında 12 milyar 380 milyon 538 bin dolar kazanan sektörün bu dönemdeki ihracatı, bir önceki yıla göre miktarda yüzde 36, değerde ise yüzde 8 yükseldi.

Sektör, en fazla ihracatı 4 milyar 617 milyon 524 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 2 milyar 787 milyon 329 bin dolarla Afrika, 1 milyar 630 milyon 585 bin dolarla Avrupa izledi.

Sektör ihracatında ilk sıradaki Irak

Sektörün ülke bazlı ihracatında ilk sırada 2 milyar 123 milyon 367 bin dolarla Irak yer alırken, 680 milyon 769 bin dolarla ABD ikinci, 463 milyon 143 bin dolarla İran üçüncü oldu.

En çok dış satıma imza atan ihracatçı birliği ise 3 milyar 796 milyon 891 bin dolarla GAİB oldu. GAİB'i 3 milyar 332 milyon 455 bin dolarla İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2 milyar 103 milyon 685 bin dolarla Akdeniz İhracatçı Birlikleri takip etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, sektörlerinin güzel bir yıl geçirdiğini söyledi.

İhracatlarının her geçen gün arttığını belirten Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"İhracatımız 2023 yılında da arttı ve gelecek yıllarda da bu artış devam edecektir. Sektörümüz 2023'te 12 milyar 380 milyon 538 bin dolar ihracat geliri sağladı ve bu gelirin sektörümüzü daha da ileriye götüreceği düşüncesindeyiz. Çünkü ihracat kazancımız sektör yatırımlarına da sermaye oluşturuyor. Sektörümüz dünyada kendini gösterdi ve sektör ürünleri de dünyada talep görüyor. Dünyanın hemen hemen her ülkesine ürün gönderiyoruz, ürünlerimizi dünyanın birçok yerinde rahatlıkla görebilir, tadabilirsiniz. İhracatımızı bu yıl da arttıracağımıza sektör olarak inancımız tamdır."

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Türk Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü 2023'te 12 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü 2023'te 12 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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