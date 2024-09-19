Turk İlaç ve Siga Pharma'dan İşbirliği

Ekonomi

Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ ile Siga Pharmaceuticals Inc. (ABD) arasında "Türkiye Münhasıran Yetkili Distribütörlük Sözleşmesi" imzalandı.

Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Teşkilatı Acil Durum Komitesi tarafından Uluslararası Öneme Sahip bir 'Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak ilan edilen maymun çiçeği virüsünün tedavisinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylı olarak kabul edilen tek müstahzar olan Tecovirimat (Ticari ismi ile Tpoxx) için Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ ile Siga Pharmaceuticals Inc. (ABD) arasında Türkiye Münhasıran Yetkili Distribütörlük Sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sözleşme ile Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ tarafından, Tecovirimat'ın "Türkiye'de Acil Kullanım Onayı" kapsamında Sağlık Bakanlığı nezdinde en kısa sürede başvurusunun yapılacağı ve gerektiğinde kullanılmak üzere yurt dışından temininin sağlanacağı bildirilen açıklamada, "Tecovirimat'ın EMA tarafından sadece maymun çiçeği virüsü için değil, ülkemizde ileride görülebilecek şarbon gibi benzer virüsler için de onaylı olmasıyla Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ, halk sağlığı açısından ülkemizde önemli rol üstlenmeye devam ediyor olacaktır." denildi.