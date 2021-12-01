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Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak - Son Dakika

Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak

01.12.2021 17:41

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat bugün yapılan ilk asgari ücret toplantısının ardından açıklama yaptı. Irgat, "Bakanın anketlerini gördünüz. Asgari ücretin anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bilgin'in paylaştığı ankette ortalama rakam 3 bin 924 lira oldu. Irgat, ayrıca nihai kararın 14'ünde açıklanmasını beklediklerini dile getirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ev sahipliğinde bakanlık binasında düzenlendi. Böylelikle 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı. Toplantıda işverenleri TİSK, işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-İş temsil etti.

"SONUCUN BEKLENTİLERE CEVAP VERMESİNİ BEKLİYORUM"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İlk toplantı olduğu için temel prensipler konusunda değerlendirmelerimiz var. Umuyorum bundan sonraki toplantılarda geçmiş yıllarda olduğu gibi derinlemesine nedenlerini ve sonuçlarını irdeleyeceğiz. İnşallah karşılıklı anlayış içerisinde beklentilere cevap verebilecek sonucu ben şahsen bekliyorum. Ayın 3'ünde kasım ayı enflasyonu yayınlanacak. Ondan sonraki hafta salı günü Türk-İş Konfederasyonumuzda ikinci toplantımızı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta perşembe günü bir toplantı daha gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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"ANKET SONUÇLARININ ÜZERİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Basın mensuplarının asgari ücretle ilgili bir rakamın konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Irgat, "Bakanın anketlerini gördünüz. Anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz. Bir rakam söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

"ARALIK AYININ 14'ÜNDE AÇIKLANIR"

Irgat, nihai kararın Aralık ayının 14'ünde açıklanmasını beklediklerini söyledi. Irgat, "Benim kanaatime göre aralık ayının 14'ün de açıklanır." ifadelerini kullandı.

ANKETLERDEN NE ÇIKMIŞTI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret toplantısı öncesi bir anket paylaşmıştı.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi. işverenlerin yüzde 19.3'ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7'si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3'ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13'ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi.

Bakan Bilgin'in paylaştığı ankette ortalama rakam 3 bin 924 lira oldu.

İşte söz konusu anket:

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: Anketlerin aşağısında olmayacaktır
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Asgari Ücret, Türk İş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak - Son Dakika Ekonomi


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