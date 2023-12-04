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TÜRK-İŞ: 'Asgari Ücret teklifi netleşti' haberleri gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

TÜRK-İŞ: 'Asgari Ücret teklifi netleşti' haberleri gerçeği yansıtmıyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamalarının ardından yapılan duyuruda, asgari ücret taban fiyatının komisyon toplantılarının ardından belirleneceği ifade edildi.

TÜRK-İŞ: \'Asgari Ücret teklifi netleşti\' haberleri gerçeği yansıtmıyor
04.12.2023 - 11:09,
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TÜRK-İŞ Genel Kurulu'nda Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok" sözleri üzerine "TÜRK-İŞ'in 'Asgari Ücret teklifi netleşti' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.
TÜRK-İŞ'in yaptığı açıklamada, Genel Başkan Atalay'ın Asgari Ücret ile ilgili özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında muhabirin Açlık Sınırı ile ilgili sorusu üzerine, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok" ifadeleri üzerine kamuoyunda 'TÜRK-İŞ'in 2024 yılı Asgari Ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu' şeklinde açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret taban fiyatının komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri ile karar verileceği yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRK-İŞ: 'Asgari Ücret teklifi netleşti' haberleri gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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