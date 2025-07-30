Türk-İş rakamları açıkladı: Bekar çalışanın yaşama maliyeti 34 bin TL'ye yaklaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk-İş rakamları açıkladı: Bekar çalışanın yaşama maliyeti 34 bin TL'ye yaklaştı

Türk-İş rakamları açıkladı: Bekar çalışanın yaşama maliyeti 34 bin TL\'ye yaklaştı
30.07.2025 13:31
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Türk-İş'in Temmuz 2025 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 413 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 86 bin 36 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 33 bin 982 TL olurken, gıda harcamalarındaki yıllık artış yüzde 37'yi aştı. Rakamlar, çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Temmuz 2025'e ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 26 bin 413 TL'ye yükselirken, barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi giderlerin de eklendiği yoksulluk sınırı 86 bin 36 TL'ye ulaştı.

Ankara'da yaşayan bekar bir çalışanın aylık "yaşama maliyeti" ise 33 bin 982 TL olarak hesaplandı. Araştırma, temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının çalışanların bütçesini zorlamaya devam ettiğini ortaya koydu.

Gıda harcamalarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,14 olarak ölçüldü. On iki aylık değişim oranı yüzde 37,32 olurken, yıllık ortalama artış oranı yüzde 42,60'a ulaştı. 2025 yılının ilk yedi aylık dönemindeki toplam artış ise yüzde 25,28 olarak kayıtlara geçti.

MUTFAK ENFLASYONU ARTTI

TÜRK-İŞ'in Temmuz 2025 verileri, çalışan kesimin mutfak harcamalarındaki baskının sürdüğünü ortaya koydu. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken asgari harcama, bir önceki aya göre yüzde 1,14 oranında arttı. Son 12 aylık dönemde mutfak enflasyonu yüzde 37,32 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 42,60 olarak hesaplandı. 2025'in ilk yedi ayındaki toplam artış ise yüzde 25,28'e ulaştı.

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Son Dakika Ekonomi Türk-İş rakamları açıkladı: Bekar çalışanın yaşama maliyeti 34 bin TL'ye yaklaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk-İş rakamları açıkladı: Bekar çalışanın yaşama maliyeti 34 bin TL'ye yaklaştı - Son Dakika
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