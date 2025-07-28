TÜRK-İŞ\'ten Grev Uyarısı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Türkiye'nin değişik bölgelerinde mitinglerle, eylemlerle, gece iş yerindeki eylemler, işe gelmemek dahil noksansız hepsini yaptık. Ben evvela işçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz grevi sendika olarak hiç amaç görmedik, araç gördük" dedi.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) gündemiyle toplandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu. Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 22 Temmuz'da 5 buçuğa kadar toplantı yaptıklarını belirterek, imza aşamasına gelindiğini kaydetti. Atalay, "Ramazan Bey bizi aradı. Dedi ki 'belli bir yere geldik, ara vereceğiz.' Bizim kamuoyuna açıkladığımız şuydu; 'Nereye gelirse gelsin. Bize getirin. Biz bunları genel merkezlere, başkanlara bildirelim. Başkanlar şubelerine bildirsinler. Şubelerim üyeleriyle konuşsun. 2 gün içerisinde gelip kararı verin. Ona göre de kararı açıklayın. Çünkü biz burada Kamu Koordinasyon Kurulu'na öncülük yapıyoruz. Ben de TÜRK-İŞ Başkanı olarak temsil niteliğinde, bununla ilgili ülkeyi yönetenlerle benimle yönetip HAK-İŞ'teki arkadaşlar defalarca da orada görüşme yapıyoruz. En son geldiğimiz noktada da hükümet ilk 16'yı teklif etti. Aradan bir hafta geçti, dedi ki 17-10. Ayın 18'inde sayın bakan televizyonların karşısına çıktı. Dedi ki sayın bakan; '2025 yılının ilk 6 ay içinde yüzde 24 zam teklif ediyoruz. İkinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon.' Sayın bakan 18 Temmuz'da kamuoyunun önüne çıktı bunu Türkiye'ye açıkladı. Şimdi bundan sonra arada bir sessizlik oldu. Resmi bir teklif yok. En son resmi teklif ayın 22'sinde sayın bakanın Koordinasyon Kurulu'na, HAK-İŞ üyelerine ve bizim üyelerimize iletildi. Ama ondan sonra aradan 5 gün geçti, bir daha görüşme olmadı. Duyumumuz, bize verilen gayriresmi bilgi olarak 'Gerçekleşen enflasyon düşünmüyoruz. Bunu 10'a çekelim, 11'e çekelim' gibi laflar duyuyoruz" dedi.

"Biz grevi sendika olarak hiç amaç görmedik, araç gördük"

Cuma günü ilk grev kararını Eti Maden'in uygulayacağını dile getiren Atalay, Eti Maden'de görev yapan 2 bin 600'e yakın kişinin 500'ünün grev kapsamı dışında, 2 bin 100'ünün ise grev kapsamı içerisinde olduğunu aktardı. Atalay, "Gün bitti. Ki burası Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Cumartesi günü de Zonguldak Maden-İş Sendikamız, madenciler, MTA dahil, o da grevi uygulamak durumunda. Demiryol-İş grev ilanını astı. Bugün Yol-İş Türkiye'nin 486 iş yerinde grev ilanını astı. Yarın da enerji ve Devlet Su İşleri açıklıyor. 8 Ağustos'ta da Gençlik Spor, Maliye, üniversiteler açıklıyor. Arkadan da 10 gün içinde bütün sendikalarımız grev ilanlarını asıp uygulamak durumunda. Grev kapsamı dışında olan arkadaşlarımız var. HAK-İŞ'te de var Yüksek Hakem Kurulu'na gidenler. TÜRK-İŞ'te de var. Bugüne kadar aradan 210 gün geçti. Milletin dayanma gücü kalmadı. Tam bir senedir, geçen Temmuz ayının 9'undan beri vergiyle ilgili, sözleşmeyle ilgili zordayız, geçinemiyoruz. Kamuoyunun önünde, Türkiye'nin değişik bölgelerinde mitinglerle, eylemlerle, gece iş yerindeki eylemler, işe gelmemek dahil noksansız hepsini yaptık. Ben evvela işçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz grevi sendika olarak hiç amaç görmedik, araç gördük" diye konuştu.

"Çarşamba günü bu salonda greve çıkacak işçilerle beraber basın açıklaması yapacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın resmi açıklaması olmasına rağmen net bir cevap alamadıklarını ifade eden Atalay, "3 gün sonra da uygulamaya geçiyoruz. Çarşamba günü bu salonda greve çıkacak işçilerle beraber basın açıklaması yapacağız. A'dan Z'ye ne oldu ne bitti, belge ile yazıyla hepsini kamuoyuna duyuracağız. Biz bu ülkede sıkıntının hat safhada olduğu bir ortamda sesimizi duyurmayla ilgili aylardır kapı kapı dolaştık, dilimizin döndüğünce anlattık. Şu anda sesimizi duymuyorlar, görmüyorlar" dedi. - ANKARA