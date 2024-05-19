Türk Mobilya Firmaları Kolombiya'daki Fuardan Memnun Ayrıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Mobilya Firmaları Kolombiya'daki Fuardan Memnun Ayrıldı

Türk Mobilya Firmaları Kolombiya\'daki Fuardan Memnun Ayrıldı

Kolombiya'da düzenlenen Bogota Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı'na Türkiye'den katılan 12 firma, stantlarına gösterilen ilgiden memnun ayrıldı. Fuarda son dönemde moda olan çeşitli mobilya sistemleri, ahşap, döşek ve tekstil malzemeleri sergilendi.

19.05.2024 04:17
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Kolombiya'da, ulusal ve uluslararası 226 firmanın katılımıyla 14 Mayıs'ta başlayan "Bogota Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı (İnterzum)" sona erdi.

Bogota'daki Corferias'ta bulunan etkinlik alanında düzenlenen fuarda, Türk firmaları stantlarına gösterilen ilgi nedeniyle fuardan memnun ayrıldı.

Türkiye'den 12 firmanın katıldığı organizasyonda, Türk yatırımcılardan Portakal Plastik Kenar Bantları Genel Müdürü Ünal Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda firmalarına gösterilen ilgiden ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Uzun yıllardır Kolombiya'ya ihracat yaptıklarını anlatan Çakır, Latin Amerika'da başka ülkelerle de çalıştıklarını belirtti.

İnterzum Proje Müdürü Maria de Los Angeles Silva ise Latin Amerika ülkeleri içinde en önemli organizasyonlardan birini yaptıklarını vurgulayarak, "Bu fuarda son dönemde moda olan çeşitli mobilya sistemleri, ahşap, döşek ve tekstil malzemelerini bulabilirsiniz. En son teknoloji testere makinaları sergileniyor." ifadesini kullandı.

Silva, fuara Türkiye dahil Brezilya, Çin, Hindistan, Almayan, İspanya, İtalya, Şili ve ABD olmak üzere çok sayıda uluslararası firmanın katıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

Kolombiya, Türkiye, Moda, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Mobilya Firmaları Kolombiya'daki Fuardan Memnun Ayrıldı - Son Dakika

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