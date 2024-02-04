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Türk Moda Endüstrisi Paris'te Prestijli Fuarda Yerini Alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Moda Endüstrisi Paris'te Prestijli Fuarda Yerini Alacak

Türk Moda Endüstrisi Paris\'te Prestijli Fuarda Yerini Alacak

Türk moda endüstrisi, dünyadaki resesyon, Türkiye'deki artan maliyetler ve enflasyon altında kalan döviz kuru nedeniyle 2023 yılında zor bir dönem geçirdi. Ancak, Türk moda endüstrisi Paris'te düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Fuarı'na katılarak Fransa'daki konumunu korumayı hedefliyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türk moda endüstrisinden 26 firmayla bu prestijli moda fuarında yer alacaklarını belirtti. Ayrıca, Türk moda endüstrisi Fransa'nın dördüncü en büyük giyim tedarikçisi konumunda bulunuyor ve Fransa pazarındaki konumlarını güçlendirmeyi amaçlıyorlar.

04.02.2024 11:03
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Türk moda endüstrisi, dünyadaki resesyon, Türkiye'deki artan maliyetler ve enflasyon altında kalan döviz kuru nedeniyle 2023 yılında tarihinin en zor yıllarından birini geçirdi.

2023 yılında Türkiye genelinde yüzde 9,2'lik kayıpla ihracatı 21 milyar 193 milyon dolardan 19 milyar 253 milyon dolara gerileyen Türk moda endüstrisi güçlü ihraç pazarından Fransa'daki konumunu korumak için Paris'te 06-08 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Fuarı'na gidiyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2024 yılında Munich Fabric Start the Source Fuarı ile başlattığı tanıtım atağının ikinci halkasını Fransa'da ekleyecek. Paris'te düzenlenecek olan Premiere Vision Manufacturing Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 16. kez üstlendiklerini dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türk moda endüstrisinden 26 firmayla dünyanın en prestijli moda fuarlarından olan PV Fuarı'nda yerlerini alacaklarını, yıllık 29 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal eden Fransa'da konumlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Fransa'nın dördüncü büyük tedarikçisiyiz"

"Fransa'nın hazırgiyim ithalatında güçlü bir tedarikçiyiz" diyen Sertbaş, "Çin, Bangladeş ve İtalya'nın ardından Fransa'nın dördüncü en büyük giyim tedarikçisi konumundayız. 2023 yılında Türkiye genelinde 1 milyar 90 milyon dolar ihracat yaptık. Fransa'nın hazırgiyim ithalatı 2023 yılında yüzde 3,5 daralarak 30 milyar dolardan 29 milyar dolara düştü. Fransa pazarı büyümediği için mevcudumuzu korumak için müşterilerimizle güçlü bağlar kurmak zorundayız. PV Fuarına katılım bu noktada çok kıymetli. 2023 yılı temmuz ayındaki PV Fuarı'na 23 firmayla katılmıştık, bu sefer 26 firmayla katılıyor olmamız Türk moda endüstrisinin Fransa pazarından vazgeçmeyeceğinin göstergesi. 2024 yılında Fransa'ya 1,1 milyar dolarlık ihracat seviyemizi korumayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz ise 23-25 Ocak 2024 tarihlerinde Almanya'da gerçekleşen Munich Fabric Start the Source Fuarı'ndaki izlenimlerini paylaştı. Uğuz, Avrupa'da devam eden durgunluk ve Alman ekonomisinin 2023 yılındaki yüzde 0,3'lük daralmasının etkilerini Munich Fabric Start the Source Fuarı sırasında gözlemlediklerini, bu fiili durumun hazırgiyim sektöründe talep düşüklüğünün 2024 yılı ilk yarısında da devam edeceği beklentisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

"İtalya'dan bir 'alım heyetini' İzmir'de ağırlayacağız"

Bu tabloyu tersine çevirmek için çaba gösterdiklerini anlatan Uğuz, "Bu tabloyu pozitife çevirmenin yolu müşteriye ulaşmak için daha fazla fuara katılmak; müşteriye yakın olmak, rakip üreticilerin durumunu analiz etmekten geçiyor. Paris fuarına katıldıktan sonra 6-9 Mayıs 2024 tarihlerinde İtalya'dan bir 'alım heyetini' İzmir'de ağırlayacağız" diye görüş belirtti.

2023 yılı temmuz ayında gerçekleşen Premiere Vision Fuarına bin 313 firma katılırken, ziyaretçilerin yüzde 70'ini uluslararası alıcılar oluşturmuştu. Fuar, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Japonya ve Belçika başta olmak üzere 46 farklı ülkeden yaklaşık 25 bin 717 profesyonel tarafından ziyaret edilmişti. Şubat fuarında da 46 ülkeden bin 300'ün üzerinde üreticinin PV Fuarı'nda yerini alacağı öngörülüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Türkiye, Fransa, Paris, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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