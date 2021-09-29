Türk mühendislik şirketi Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na üye oldu

Türkiye'deki şirketlere AB kimya mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmeti veren Onay Mühendislik, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olduklarını, iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmeye odaklanacaklarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49'u aşan artışla 2 milyar 46 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Sektörün, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alan Almanya'ya yaptığı ihracat da dikkat çekti. Ülkeye yapılan kimya ihracatı, 2021'in ilk 8 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36'lık artışa sahne oldu. Yalnızca ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6'lık artışla 4 milyar 300 bin doları aşan ihracat büyüklüğü kayıtlara geçti.

"ŞİRKETLERİN İHRACAT FAALİYETLERİNE AÇILIM GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Avrupa Birliği kimya mevzuatı konusunda danışmanlık yapan Onay Mühendislik Genel Müdürü Kutlu Altun, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olduklarını, iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmeye odaklanacaklarını duyurdu. Almanya'nın kimya sektörü için stratejik pazarlardan biri olduğuna dikkat çeken Altun, "Şirketlerin bu pazarda daha etkin olmalarının yolu, AB mevzuatları çerçevesinde uygulanan prosedürleri yerine getirmekten geçiyor. Bu noktada Onay Mühendislik olarak, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası üyeliğimizle şirketlerin ihracat faaliyetlerine yeni bir açılım getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Almanya'nın en büyük hizmet sağlayıcısı DEKRA GmBH ile stratejik işbirliği anlaşması bulunan Onay Mühendislik, ihracatçı şirketlere AB mevzuatları çerçevesinde danışmanlık hizmeti vererek iki ülke arasındaki ticaret hacmini büyütecek" dedi.

SEKTÖR HEDEF BÜYÜTTÜ

Kimya sektörünün 2020'de elde ettiği performanstan hareketle 2021'de hedef büyüttüğüne değinen Altun,"AB REACH'e uyum kapsamında Türkiye'de uygulamaya konulan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) çerçevesinde kimyasalların kaydının yapılması, şirketler açısından yeni bir dönüşümü beraberinde getirecek. Bu dönüşümü tamamlayabilen şirketler ihracatta büyük bir güç elde edecek. Onay Mühendislik olarak, Almanya'nın en büyük hizmet sağlayıcısı DEKRA GmBH ile stratejik işbirliğimiz sayesinde, müşterilerimizin başta AB olmak üzere, Rusya ve Çin pazarcılarındaki mevzuatlara uyum sağlamalarını ve uluslararası ticaretle daha fazla söz sahibi olmalarını destekleyeceğiz" diye konuştu.

"ŞİRKETLER, KİMYASALLARIN GÜVENLİ KULLANIMINI SAĞLAMAK ZORUNDA"

KKDİK Yönetmeliği ile insan sağlığı ve çevrenin kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korunmasının amaçlandığına dikkat çeken Altun, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecek. Yönetmeliğe göre üretici ve ihracatçı kimliğe sahip şirketler, kimyasalların güvenli kullanımını sağlamak zorunda. Bu yükümlülükleri yerine getirebilmeleri için temsilci seçebilecekler. DEKRA GmBH ile kurduğumuz stratejik işbirliği ile şirketleri temsil edeceğiz" ifadelerinde bulundu.