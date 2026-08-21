Türk Müteahhitler Global Listede 48 Şirketle İkinci - Son Dakika
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Türk Müteahhitler Global Listede 48 Şirketle İkinci

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Türkiye, ENR'nin 2026 listesinde 48 firma ile Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.

TİCARET Bakanlığı, Engineering News Record (ENR) dergisinin yayımladığı 2026 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması' listesinde yer alan Türk şirketleri sayısının 48'e yükseldiğini ve Türkiye'nin 75 firmayla ilk sırada bulunan Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; küresel pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü temsilcileri dünya liginde yine ön sıralardaki yerini aldı. ENR dergisinin yayımladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi' sonuçları, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tescilledi. 1874 yılından bu yana uluslararası inşaat sektörünün en saygın yayınlarından biri olan ENR dergisi, dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarını uluslararası piyasalarda bir önceki yılda üstlendikleri proje büyüklükleri esas alınarak sıralıyor. 2024 yılı listesinde 43, 2025 yılı listesinde 45 Türk firması yer alırken; 2026 yılı listesinde Türk firma sayısı 48'e yükseldi ve rekor bir başarıya imza atıldı. Firma sayısı itibarıyla, 75 firmayla birinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından, 48 firma ile Türkiye ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Müteahhitler Global Listede 48 Şirketle İkinci - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Müteahhitler Global Listede 48 Şirketle İkinci - Son Dakika
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