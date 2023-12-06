Türk müteahhitler, Türkmenistan'da bugüne kadar 51 milyar dolar değerinde proje üstlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a geldi. Yılmaz, ilk olarak Ruhiyet Köşkü'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Yılmaz ve beraberindeki heyet Türkmenistan'ın Bağımsızlık Anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Sonrasında, 10. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkmenistan ile ikili ticaretin önemli bir ivme yakaladığına vurgu yaparak, Türkiye'nin Türkmenistan'ın ihracatında ikinci, ithalatında ise ilk sırada yer aldığını belirtti.

"MÜTEAHHİTLERİMİZ TÜRKMENİSTAN'DA 51 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE PROJE ÜSTLENDİ"

Yılmaz, "2022 yılında ticaret hacmimiz 2 milyar doların üzerine taşınmıştır. Ülkemizin Türkmenistan'daki yatırımları 147 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Yine Türk müteahhitlerimiz bugüne kadar Türkmenistan'da 51 milyar dolar değerinde 1.080 proje üstlenmiştir ve Türkmenistan'ın simgesel eserlerinin hayata geçirilmesine katkı sunmuştur." açıklamasında bulundu.

"5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kardeş ülke Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri detaylı şekilde ele alan "Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 7. Dönem Toplantısı" vesilesiyle Türkmenistan'da bulunduklarını ifade eden Yılmaz, ziyaret kapsamında Hükümetlerarası Türk - Türkmen Komisyonu 7. Dönem Toplantısını gerçekleştireceklerini, ikili görüşmeler yapacaklarını ve iş dünyası temsilcileriyle forumda bir araya geleceklerini bildirdi.

Türkmenistan'daki yatırımları artırmaya ve projelere katkı sunmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, "Siyasi ve ticari alanda tesis ettiğimiz dostluk ve kardeşlik ilişkilerini karşılıklı ziyaret ve temaslarla pekiştirerek, Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın temeline, ticaretin kolaylaştırılmasını ve iş dünyalarımızın önünü açmayı yerleştirdik." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNE ÇAĞRI

7. Dönem Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyon Toplantısı Protokolünü imzalayacaklarını söyleyen Yılmaz, iş dünyası temsilcilerine, "Bizler, bu alanda çalışma yürütürken, iş insanları da cesur ve istekli adımlar atarak ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sunmanızı bekliyoruz. Firmalarımızın Türkmenistan pazarında kendilerini tanıtabilmeleri ve yeni iş olanaklarını elde edebilmeleri için fırsat sunmaktadır. Öte yandan, Türkmen firmaları da yüksek kaliteli Türk ürünlerini yakından tanıyabilme imkânına sahip olacaktır." sözleriyle çağrıda bulundu.

2018 yılında fuara Türkiye'den 60 firmanın bu yıl ise 100'e yakın firmanın katılım sağladığına dikkat çeken Cevdet Yılmaz, inşaat teknolojileri, inşaat makinaları, çatı ve duvar sistemleri, kozmetik-kimya, gıda ve gıda işleme makinaları başta olmak üzere pek çok alanda çok farklı ürünlerin sergileneceği fuarın 3 gün süreceğini ve iki ülke arasındaki ticari- ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

Yılmaz, açılış sonrasında Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, Dışişleri Bakanı Raşit Meredov, çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve Türkmen vatandaşlar ile fuar alanını ziyaret etti.