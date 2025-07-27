Türk Müteahhitlik Sektörü Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Müteahhitlik Sektörü Yükselişte

27.07.2025 12:23
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TMB, Türk müteahhitlerin uluslararası alanda güvenilir olduğunu ve sürdürülebilirlik ihtiyacını vurguladı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türk müteahhitlik firmalarının kamu-özel işbirliği ve yap-işlet-devret modellerinde gösterdikleri başarı, esnek yapıları ve zamanında teslim kabiliyetleriyle uluslararası arenada güvenilir çözüm ortağı olma konumunu koruduğunu bildirdi.

TMB'nin, yılın ilk yarısına yönelik İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda, küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörüne dair güncel veriler değerlendirildi.

Raporda, yılın ilk yarısının, küresel ekonomik ve siyasi belirsizliklerin Türk inşaat sektörünü farklı yönlerden etkilediği bir dönem olarak öne çıktığı aktarılarak, jeopolitik gerginlikler, finansal sıkılaşma politikaları ve artan maliyetlerin, sektör paydaşlarının temkinli hareket etmesine neden olduğu ve yurt içinde de deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetleri ve kentsel dönüşüm projelerinin üretim ve istihdam açısından destek sağladığı belirtildi.

Yüksek faiz oranları, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların sektörde temkinli bir duruşa yol açtığına işaret edilen raporda, kamu müteahhitlerinin şartsız tasfiye hakkı ve vergi tevkifat oranlarında indirim talep ettiği vurgulandı.

Raporda, kamu yatırımlarında alınan tasarruf tedbirlerinin sektörü yurt dışına yönlendirdiğine dikkati çekilerek, "Türk firmaları artan küresel rekabet, jeopolitik riskler ve proje finansmanında yaşanan zorluklarla karşı karşıya kaldı. Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren firmalar için finansman temini en büyük zorluklardan biriyken, diplomatik ilişkiler, teknik müşavirlik gücü ve yerel ortaklık stratejileri belirleyici faktörler olmaya devam etti. Türk müteahhitlik firmaları, kamu-özel işbirliği ve yap-işlet-devret modellerinde gösterdikleri başarı, esnek yapıları ve zamanında teslim kabiliyetleriyle uluslararası arenada güvenilir çözüm ortağı olma konumlarını koruyor." ifadesi kullanıldı.

"İnşaat maliyetleri yükselişini koruyor"

Türk müteahhitlik sektörünün yılın ilk yarısında 6,2 milyar dolar tutarında 93 proje üstlendiğinin hatırlatıldığı raporda, inşaat sektörünün 10 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünün altı çizildi.

Raporda, konut satışlarındaki artışa rağmen yeni yapı ruhsatlarında azalma görüldüğüne dikkati çekilirken, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu ile inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ve dijitalleşme zorunluluğunun arttığı belirtildi.

Sektörün enerji verimli ve dönüştürülebilir malzeme kullanımı, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve atık yönetimi gibi çevreci uygulamalarda dönüşüm sağlaması gerektiğine işaret edilen raporda, "Bu dönüşüm sürecinin başarılı olabilmesi için vergi indirimleri, düşük faizli kredi ve doğrudan hibe gibi teşviklerin hızlıca hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Firmaların yeşil finansman kaynaklarına erişimi ve uluslararası rekabet gücünün de bu sayede artması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, İnşaat, Çevre, Son Dakika

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