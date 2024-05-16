Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle Türk lezzetleri Endonezya ve Malezya'da tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle Türk lezzetleri Endonezya ve Malezya'da tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle Türk lezzetleri Endonezya ve Malezya\'da tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Türk mutfağı Endonezya ve Malezya'da tanıtıldı. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Endonezya'da tarhana çorbası, cacık ve Türk kahvesi yaparak lezzetleri tanıttı. Malezya'da ise Le Cordon Blue'da şeflere ve öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı. Türk mutfağının tanıtımı için birçok etkinlik düzenlendi.

16.05.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk mutfak kültürünün önde gelen yiyecek ve içecekleri Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Endonezya ve Malezya'da tanıtıldı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinden (TÜRES) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda, Türkiye'nin Cakarta ve Kuala Lumpur büyükelçiliklerinin desteğiyle Türk mutfağının tanıtımı amacıyla Endonezya ve Malezya'da bazı etkinlikler gerçekleştirildi.

TÜRES'in de destek verdiği etkinliğin ilk ayağında Endonezya'da Türk mutfağı tanıtıldı. Bu kapsamda TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Anadolu'nun lezzetlerinin dünyaya tanıtılması için Endonezya'nın önde gelen televizyon kanallarından SEA Today News'e konuk oldu. Bingöl, canlı yayında geleneksel lezzetler olan tarhana çorbası, cacık ve Türk kahvesi yaptı.

Bingöl, programda Anadolu'nun en lezzetli yiyecek ve içeceklerini yaparak bu ürünler hakkında bilgi verdi. Etkinliğe Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan da katıldı.

Malezya'da Le Cordon Blue'da şeflere ve öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da çeşitli programlara katıldı.

Mutfak sanatları alanında dünyanın önde gelen okulları arasında yer alan "Le Cordon Blue"nin şef ve öğrencilerine Türk mutfağının ürünlerini tanıttı. Bingöl, İzmir köfte, fıstıklı kadayıf ve Türk kahvesi hazırlayıp ikram etti.

Etkinliğe Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel de katıldı.

"Türk mutfağının tanıtımı için çok sayıda etkinlik yapılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiğini belirterek, Türk lezzetlerinin dünyaya tanıtılması için birçok ülkede programların yapıldığını bildirdi.

Bingöl, "Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfaklarındandır. Türkiye'nin geçmişinden getirdiği köklü yemek kültürü, Anadolu coğrafyasıyla harmanlanarak müthiş bir mutfak kültürü ortaya çıkarmıştır. Yemeklerimiz yalnızca tat olarak değil, koku, görünüş ve sunum olarak da çok iyidir. Bunları gittiğimiz her iki ülkede de anlatma fırsatı bulduk." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA

Ramazan Bingöl, Endonezya, Malezya, Bingöl, Gastronomi, Kültür, Diplomasi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle Türk lezzetleri Endonezya ve Malezya'da tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:21:11. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle Türk lezzetleri Endonezya ve Malezya'da tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement