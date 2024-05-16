Türk Mutfağı Haftası etkinlikleriyle Türk lezzetleri Endonezya ve Malezya\'da tanıtıldı

Ekonomi

Türk mutfak kültürünün önde gelen yiyecek ve içecekleri Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Endonezya ve Malezya'da tanıtıldı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinden (TÜRES) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda, Türkiye'nin Cakarta ve Kuala Lumpur büyükelçiliklerinin desteğiyle Türk mutfağının tanıtımı amacıyla Endonezya ve Malezya'da bazı etkinlikler gerçekleştirildi.

TÜRES'in de destek verdiği etkinliğin ilk ayağında Endonezya'da Türk mutfağı tanıtıldı. Bu kapsamda TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Anadolu'nun lezzetlerinin dünyaya tanıtılması için Endonezya'nın önde gelen televizyon kanallarından SEA Today News'e konuk oldu. Bingöl, canlı yayında geleneksel lezzetler olan tarhana çorbası, cacık ve Türk kahvesi yaptı.

Bingöl, programda Anadolu'nun en lezzetli yiyecek ve içeceklerini yaparak bu ürünler hakkında bilgi verdi. Etkinliğe Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan da katıldı.

Malezya'da Le Cordon Blue'da şeflere ve öğrencilere Türk mutfağı anlatıldı

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da çeşitli programlara katıldı.

Mutfak sanatları alanında dünyanın önde gelen okulları arasında yer alan "Le Cordon Blue"nin şef ve öğrencilerine Türk mutfağının ürünlerini tanıttı. Bingöl, İzmir köfte, fıstıklı kadayıf ve Türk kahvesi hazırlayıp ikram etti.

Etkinliğe Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel de katıldı.

"Türk mutfağının tanıtımı için çok sayıda etkinlik yapılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiğini belirterek, Türk lezzetlerinin dünyaya tanıtılması için birçok ülkede programların yapıldığını bildirdi.

Bingöl, "Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfaklarındandır. Türkiye'nin geçmişinden getirdiği köklü yemek kültürü, Anadolu coğrafyasıyla harmanlanarak müthiş bir mutfak kültürü ortaya çıkarmıştır. Yemeklerimiz yalnızca tat olarak değil, koku, görünüş ve sunum olarak da çok iyidir. Bunları gittiğimiz her iki ülkede de anlatma fırsatı bulduk." ifadelerini kulandı.