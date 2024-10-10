Türk-Rus Nükleer İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk-Rus Nükleer İşbirliği Gelişiyor

Sinop'ta nükleer santral projesi için Türkiye ile görüşmeler devam ediyor, Akkuyu NGS'de çalışmalar sürüyor.

10.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Temsilcisi ve Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Sergeevich Dedusenko, Sinop'ta yapımı planlanan nükleer güç santrali (NGS) projesinin Rus tasarımıyla inşa edilmesi olasılığına ilişkin Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Dedusenko, Mersin'de yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS projesinin son durumu ve Sinop'ta yapımı planlanan NGS projesine ilişkin yürüttükleri müzakereleri AA muhabirine değerlendirdi.

Akkuyu NGS projesin kapsamında devam eden çalışmalara değinen Dedusenko, "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye alınması için hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 1'inci güç ünitesinin işletmeye alınması için bütün gücümüzü ve imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu kapsamda güç ünitesinin tüm sistemleri ve bileşenleri kademeli olarak operasyonel duruma getirilecek ve tasarım parametrelerine uygunluğu kontrol edilecek." diye konuştu.

Dedusenko, ilk ünitedeki en önemli inşaat faaliyetleri arasında reaktör binasının koruma kabının tamamlanmasının yer aldığını vurgulayarak, "Şu anda dış koruma kabuğunun alt kısmı ve ardından kubbesi monte edildi. Büyük ölçekli betonarme bir yapı olan koruma kabı, nükleer santralin tüm ömrü boyunca reaktör tesisini her türlü dış etkiden koruyacaktır." dedi.

İlk ünitenin türbin odasında ise türbin montajının tamamlanma aşamasında olduğunu kaydeden Dedusenko, "Türbin ünitesinin tüm ana bileşenleri halihazırda monte edildi, şu anda da boru hatları kuruluyor. Yıl sonuna kadar türbini çark cihazına yerleştirmeyi planlıyoruz. Bu işlem türbinin kurulumunu tamamlayacak ve bu da türbin tesisinin ve tüm yardımcı sistemlerin test için hazır olduğu anlamına gelecektir." diye konuştu.

Tüm ünitelerde çalışmalar farklı aşamalarda ilerliyor

Dedusenko, diğer ünitelerin inşasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Aynı şekilde diğer güç üniteleri üzerindeki çalışmalar da planlı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. 2'nci ünitede ana ekipmanların montajı sürüyor. 3'üncü ünitede ise reaktör şaftını inşa ediyoruz. Reaktör binasının çevre duvarları ve korunak binası, ana binaların dış ve iç duvarları üzerinde çalışmalar devam ediyor. Türbin binasının duvarları yükseliyor ve inşaatçılar türbin tesisi montaj kotuna çoktan ulaştı. Geçen yıl 4'üncü ünitede reaktör binası ve türbin binasının temel döşemeleri tamamlanmış ve koruma kabuğunun ilk katmanı monte edilmişti. NGS'nin çok sayıdaki koruyucu bariyerinden biri olan kor tutucu halihazırda tasarım konumuna getirildi ve kuruldu. Ünitede genel inşaat ve montaj çalışmaları bu yıl da devam ediyor."

"Akkuyu NGS ile temelleri atılan işbirliğini derinleştirmeye hazırız"

Sinop'ta yapımı planlanan NGS'ye ilişkin de açıklamalarda bulunan Dedusenko, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji stratejisinin oluşturulması ve uygulanmasını yakından takip ediyor ve nükleer enerji kapasitesinin artırılmasına yönelik planları memnuniyetle karşılıyoruz. Bilindiği üzere, Türkiye 2035 yılına kadar 7,2 gigavatlık bir toplam nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Bu planların belirtilen zaman dilimi içinde gerçekleşmesi için Türk tarafının yakın gelecekte ikinci bir nükleer güç santrali konusunda karar vermesi gerekiyor. Deneyimli bir nükleer enerji santrali yüklenicisi olarak, bu tür projelerin özelliklerini biliyoruz ve 2035 yılına kadar 7,2 gigavatlık hedef göz önüne alındığında, zaman çerçevesinin zaten çok dar olduğunun farkındayız.

Türkiye'nin 2'nci nükleer santralinin Sinop'ta Rus tasarımına göre inşa edilmesi olasılığına ilişkin görüşmeler devam ediyor, Türk tarafı ile bu konuda diyalog halindeyiz. Akkuyu NGS projesiyle nükleer endüstride 100 yıl boyunca devam edecek bir iş birliğinin temellerini attık ve yaratılan faydalı kazanımlar ve bunların geliştirilmesinden kaynaklanan sinerjiyi kullanarak bu iş birliğini derinleştirmeye hazırız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nükleer Santral, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Akkuyu, Enerji, Rusya, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-Rus Nükleer İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
10:26 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam Merih Demiral’dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:11:11. #1.12#
SON DAKİKA: Türk-Rus Nükleer İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.