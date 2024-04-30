Türk Tekstil Sektörü İhracatının Yüzde 70'i İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dan Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Tekstil Sektörü İhracatının Yüzde 70'i İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dan Gerçekleşti

Türk Tekstil Sektörü İhracatının Yüzde 70\'i İstanbul, Gaziantep ve Bursa\'dan Gerçekleşti

Türk tekstil sektörü, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 414 milyon 399 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatın yüzde 70,4'ü İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dan yapıldı. İstanbul, 996 milyon 229 bin dolarlık ihracatla sektörde ilk sırada yer aldı. Sektör temsilcileri, tekstil ihracatının ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını belirtti ve gelecekte sürdürülebilirlik ve çevresel temalar üzerine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

30.04.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk tekstil sektörünün yılın ilk çeyreğindeki 2 milyar 414 milyon 399 bin dolar tutarındaki ihracatının yüzde 70,4'ünü İstanbul, Gaziantep ve Bursa gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri 183 ülke ve serbest bölgeye 2 milyar 414 milyon 399 bin dolar değerinde ürün gönderdi.

Tekstilciler, en fazla ihracatı 938 milyon 524 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yaptı. Sektör ülke bazında ise en çok ürünü 204 milyon 503 bin dolarla İtalya'ya sattı.

İtalya'yı 135 milyon 760 bin dolarla İspanya ve 121 milyon 405 bin dolarla ABD takip etti.

En çok gelir, kumaşlardan

Alt mal gruplarına göre en fazla dış satım 1 milyar 505 milyon 896 bin dolarla kumaş grubunda oldu. Onu sırasıyla 606 milyon 871 bin dolarla iplik, 301 milyon 627 bin dolar elyaf takip etti.

Tekstil ve ham maddeleri ihracatının yüzde 70,4'ü İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dan

Tekstil ihracatında ilk sırada 996 milyon 229 bin dolarla İstanbul yer aldı. İhracatta yüzde 41,3 payı olan İstanbul'u 373 milyon 457 bin dolar dış satımı ve yüzde 15,5 ihracat payıyla Gaziantep, 328 milyon 287 bin dolar ihracatı ve dış satımdaki 13,6 payıyla Bursa izledi.

Bu 3 ilin ihracattaki payı 70,4 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, tekstil sektörünün ülke ihracatının en önemli kalemlerinden olduğunu söyledi.

Sektörün büyümesi, ihracatının yükselmesi ve katma değerlerin ürünlerin geliştirilmesi açısından çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kileci, "Sektörümüz ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. İhracatçılarımız yılın 3 ayında 2 milyar 414 milyon dolar gelir elde etti. Ürünlerimizi 183 ülke ve serbest bölgeye gönderiyoruz." dedi.

Kileci, sektörün her geçen gün büyüyüp geliştiğine dikkati çekerek, "Gelecekte üretim anlayışı tamamen sürdürülebilirlik ve çevresel temalar üzerine inşa edilecek. Katma değerli ürünleri de üretim portföyümüze eklememiz gerekiyor. Sektörümüzün yeşil dönüşümü için çalışmalarımızı artırmamız gerek. Belirli bir zaman dilimine yayarak bu dönüşümü sağlamalıyız. Hem yeşil dönüşüme hem de dijital dönüşüme önem veriyoruz. İllerimizin büyük çoğunluğunda tekstil üremi yapılmaktır. 3 ilimiz ise tekstil ihracatının büyük bölümünü karşılamaktadır. Bu illerimiz İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Tekstil Sektörü İhracatının Yüzde 70'i İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dan Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 11:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Tekstil Sektörü İhracatının Yüzde 70'i İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dan Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement