Türk Telekom'dan Yenilikçi Sağlık Girişimlerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Telekom'dan Yenilikçi Sağlık Girişimlerine Destek

Türk Telekom\'dan Yenilikçi Sağlık Girişimlerine Destek

Türk Telekom, sağlık alanında dijital dönüşüm için yenilikçi girişimlere yatırım yapıyor.

22.11.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve TT Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı, sürdürülebilir, erişilebilir ve yenilikçi sağlık modelleri geliştiren girişimleri destekliyor.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük edenlerden Türk Telekom, 10 yılı aşkın süredir hızlandırma programı PİLOT ile yenilikçi girişimlerin büyümelerinde öncü rol oynarken, girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve TT Ventures GSYF ile geleceğin teknolojilerine odaklanan girişimlere yatırım yapıyor; küresel iş birlikleri ile girişimlerin küresel pazarda büyümesine destek oluyor. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen şirket, bugüne kadar sağlıktan eğitime, üretken yapay zeka çözümlerinden görüntü işleme ve büyük veri çözümlerine kadar pek çok alandaki girişime önemli katkılar sağladı.

"Sağlıkta teknoloji ile insan odaklı bir dijital dönüşüm hedefliyoruz"

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Türkiye'nin en fazla yatırım yapan teknoloji şirketlerinden şirket olarak, birçok sektörün dijitalleşmesine öncülük ederken, özellikle girişim ekosistemini güçlendirecek girişimlere odaklanıyoruz. Girişimlere sunduğumuz hızlandırma programları ve yatırım fırsatları ile girişimcilik ve inovasyon kültürünün gelişmesine katkı sağlıyoruz. Gelişen teknolojilerin yaşamın her noktasında olduğu gibi sağlık alanında da önemli fark oluşturduğunu biliyoruz. Yaptığımız işlerin merkezine insanı ve sunabileceğimiz değeri koyarak sağlık sektörü de dahil olmak üzere pek çok alanda dijitalleşmeye katkı sunuyoruz. Bu kapsamda dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft ve yapay zeka destekli sesli sağlık asistanı Albert Health önemli yatırımlarımız arasında bulunuyor. TT Ventures PİLOT mezunlarından Aivisiontech sporda ve çalışma hayatında sağlık için yapay zeka çözümleri geliştirirken, Hevi AI yapay zeka destekli sistemleriyle kritik sağlık problemlerine yönelik teşhis süreçlerini hızlandırıyor. Yatırımcısı olduğumuz TT Ventures PİLOT mezunu aile teknolojileri alanında faaliyet gösteren Kidolog, 7/24 online uzman desteği ile bugüne kadar 35'ten fazla ülkede, ailelere hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bu yenilikçi girişimlerle insan yaşamını iyileştirmeyi amaçlayan dijital çözümlerin yaygınlaşmasına ve girişimlerin dünyaya açılmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Aivisiontech: Sporda ve çalışma hayatında sağlık için yapay zeka çözümleri

Spor ve sağlık alanlarında inovatif yapay zeka çözümleri geliştiren teknoloji şirketi Aivisiontech, geliştirdiği ai4sports platformu ile sporcuların antrenman öncesi ve sonrası termal görüntülerini analiz ederek kas yorgunluğu ve sakatlık riskini 15 saniye içinde değerlendiren bir sistem sunuyor. Spor takımlarına yönelik sunulan çözümlerle takımların teknik ekiplerine yapay zeka tabanlı destek veriliyor. Kamu hastanelerine yönelik geliştirilen uygun fiyatlı çözümlerle de hasta değerlendirme süreçleri kolaylaştırılıyor.

Hevi AI: Sağlık hizmetlerini dönüştüren yapay zeka çözümleri

TT Ventures PİLOT programından 2020 yılında mezun olan Hevi AI, sağlık sektörüne yapay zeka tabanlı çözümler sunuyor. Hevi AI'ın ürün portföyü, kritik sağlık problemlerine yönelik teşhis süreçlerini hızlandıran ve teşhis doğruluğunu artıran yapay zeka destekli çözümler ile küresel pazarlarda kolay uyarlama imkanı sağlıyor. Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan'da hizmet veren Hevi AI 2025 yılı itibarıyla Katar pazarına giriş yapmayı hedefliyor. Ürünlerini kamu sağlığı alanında erişilebilir hale getirerek Türkiye'de sağlık sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlıyor.

Virasoft: Kanser teşhisinde yapay zeka destekli çözümler

Yapay zeka destekli karar destek algoritmaları, iş akışı çözümleri ve telepatoloji platformlarıyla kanser teşhisi ve tedavisini iyileştirmeye odaklanan Virasoft, yılda 400 bin vaka ile 20'den fazla kurumda patologların iş akışını ve karar alma süreçlerini destekliyor. New York'taki merkez ofisi ve İstanbul'daki Ar-Ge ekibiyle küresel genişleme yolunda adımlar atan Virasoft, Singapur, Malezya, Gürcistan, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de demo süreçlerini sürdürmektedir.

Kidolog: Ebeveynler için teknoloji destekli danışmanlık

Ebeveynlere ihtiyaç duyabilecekleri birçok alanda multidisipliner bir yaklaşımla online destek sağlayan bir aile teknolojisi şirketi olan Kidolog, 10 farklı kategoride, doğrulanmış ve alanında profesyonel uzmanlardan 7/24 online destek sunuyor. Sağlık Bakanlığı onaylı sistemleri; e-Devlet, e-Nabız ve e-Reçete entegrasyonlarıyla güvenilirlik sağlayan Kidolog, bugüne kadar 35'ten fazla ülkede ailelere hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

Albert Health: Yapay zeka destekli sesli sağlık asistanı

Kronik hastalara tedavilerini yönetmede yardımcı olan sesli bir sağlık asistanı olarak Albert Health, Türkiye'nin 'ilk' sesli sağlık asistanı olarak tanımlanıyor. Düzenli kullanılan ilaçlar için hatırlatmalar yapıp tansiyon, şeker ve nabız değerlerini kaydediyor. Bu sayede sağlık ölçümleri kayıt altında tutuluyor ve sağlık takibi yapmak kolaylaşıyor. Her yaştan insanın kullanabileceği arayüze sahip olan sistemde hastaların tüm sağlık ölçümlerini sesli komut sistemiyle de kaydederek doktoruyla ya da yakınlarıyla paylaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Türk Telekom, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan Yenilikçi Sağlık Girişimlerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
16:04 Ünlü kuruluştan Türkiye’de enflasyon tahmini Ünlü kuruluştan Türkiye'de enflasyon tahmini
15:56 NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir
15:55 Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor
15:54 Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz
15:53 Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü
15:52 Sergen Yalçın’dan iddialı sözler: Mike Tyson’ı üçüncü rauntta indiririm Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
15:52 Bursa’da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı Bursa'da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı
15:31 İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:29 Samsun’da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu Samsun'da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 12:23:58. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Telekom'dan Yenilikçi Sağlık Girişimlerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.