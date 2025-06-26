Türk Tohumculuğu Bağımsızlık Meselesi - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Tohumculuğu Bağımsızlık Meselesi

26.06.2025 15:20
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TİGEM Genel Müdürü Gezginç, Türk tohumculuğunu milli güvenlik meselesi olarak nitelendirdi.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, "Biz bir tohuma, bir metrekare toprağa, sadece tohum, toprak ve de mahsul olarak bakmıyoruz. Biz bunlara bir milli güvenlik meselesi olarak bakıyoruz. Tabiri caizse tohum, bir ülkenin bağımsızlığının işaretidir. Türk tohumculuğu tek başına kendi ülkesine yetebilir durumdadır" dedi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından, Konya'daki Gözlü Tarım İşletmesi'nde 'Çeşit Tanıtım ve Tarla Günü' düzenlendi. Programa katılan TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, TİGEM'in birinci önceliğinin kaliteli tohum ve damızlık olduğunu söyleyerek, "Bizim birinci vazifemiz sertifikalı tohumluk ve aynı zamanda da üstün vasıflı damızlık hayvandır. Çünkü üretimin en büyük materyali, en büyük girdisi bu bahsettiğimiz kaliteli damızlık ve tohumluklardır. Biz sertifika tohumluğu neticede şöyle ifade ediyoruz. Yüzde 25'e yakın verim artışı sağlayabilir. Şimdi yüzde 25'i bir kenara bırakalım. Yüzde 5 dediğimiz rakam bazen çiftçilerin pek de fark edemeyeceği bir miktardır. Yani bugün arazinizde 500 kilo verim almak, belki sizi çok fazla etkilemeyebilir. Ama bunu ülke genelindeki bugün ülkemizin ortalama 20 milyon ton civarında sadece buğdayda bir hasılası var. Ülke genelinde düşündüğümüzde yüzde 5'i, 1 milyon ton eder. 1 milyon ton bugün Ankara gibi, İzmir gibi belki İstanbul değil ama ülkemizin büyükçe bir şehrinin yıllık tüketiminin tamamıdır" diye konuştu.

'BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ'

Gıda güvenliği konusunda Türk tohumunun bağımsızlık mücadelesi olduğunu ifade eden Gezginç, şunları söyledi:

"Biz öncelikle arazilerimizin verimli kullanılması, sürdürülebilir kullanılması ve bu arazilerden de maksimum verimin alınması noktasında gerekli çalışmayı yapmak zorundayız. Tarım Bakanlığı olarak bu bizim TİGEM olarak asli görevimiz. Biz bir tohuma, bir metrekare toprağa, sadece tohum, toprak ve de mahsul olarak bakmıyoruz. Biz bunlara bir milli güvenlik meselesi olarak bakıyoruz. Tabiri caizse tohum bir ülkenin bağımsızlığının işaretidir. Türk tohumculuğu, tek başına kendi ülkesine yetebilir durumdadır. Hatta 2024 rakamlarına göre 117 ülkeye ihracat yapacak bir seviyeye gelmiştir. Bu, nasıl teknolojide, askeri alanda bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsak, gıda güvenliği konusunda da ülkemizin bağımsızlık mücadelesidir. Bugün Türkiye'de şunu gururla ifade ediyorum. Toprağa düşen hububat anlamındaki her 4 tohumdan 1'ini TİGEM üretiyor ve biz de bu üretimi yaparken AR-GE'den, bilimden, bilimin ışığından feyz alarak teknolojiyi kullanarak bu üretimlerimizi yapıyoruz."

Programda Gözlü Tarım İşletmesi'nin tarım arazilerinde incelemelerde bulunuldu.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Tohumculuğu Bağımsızlık Meselesi - Son Dakika

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