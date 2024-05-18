Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açılış toplantısını gerçekleştirdi. Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk milletlerinin ortak bir mirası paylaştığını ve Türk Yatırım Fonu'nun ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri teşvik etme vizyonunu temsil ettiğini belirtti. Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan temsilcileri de Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerle işbirliğinin önemine vurgu yaparak fonun faaliyetlerinin geleceğe hizmet edeceğini ifade etti.

18.05.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev, Anadolu kıyılarından Hazar Denizi'ne, Orta Asya bozkırlarına kadar Türk milletlerinin, sınırları aşan ve dayanışma ruhuyla birleştiren ortak bir mirası paylaştığını söyledi.

Amreyev, "Bugün Türk Yatırım Fonu'nun faaliyetlerini resmi olarak başlatmak üzere burada bir araya gelmemiz önemli bir dönüm noktasıdır. Türk Yatırım Fonu'nun kurulması, ülkelerimiz arasında ekonomik ilişkileri, bağlantılılığı, yenilikçiliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme vizyonunu temsil etmektedir." diye konuştu.

Fon'un güven, işbirliği ve ortak refah üzerine kurulu daha parlak bir geleceğe doğru birlikte çalışma konusundaki kolektif kararlılığın bir kanıtı olduğuna dikkati çeken Amreyev, "Türk Yatırım Fonu olarak kalkınma projelerini finanse edeceğiz, yatırımların ülkelerimize çekilmesinde etkin bir araç olacağız. Aynı zamanda Türk dünyasının ekonomik entegrasyonunu destekleyecek bir mekanizma olmayı da amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerle ticaretimizde yüzde 24'lük bir artış var"

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev de Azerbaycan'ın Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında işbirliğinin sürdürülmesine büyük önem verdiğini belirterek, karşılıklı çıkarların, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerle her alanda bağların güçlendirilmesi Azerbaycan dış politikasının temel önceliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı'nın Azerbaycan'ın ana uluslararası örgütü olduğunu vurgulamasını anımsattı.

Azerbaycan'ın Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerle olan ticaretinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 24'lük bir artış olduğunu dile getiren Aliyev, "Yapay zeka sektörünün gelişmesini ve ülke rekabet edebilirliğini sağlamak için inovasyon ve inovasyona yönelik projelerin hayata geçirilmesinin desteklenmesi temel önceliklerimizden birinin olması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim." dedi.

"Fon'un faaliyetleri, geleceğimize hizmet edecektir"

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Milli Ekonomi Bakanı Nurlan Baibazarov da Kazakistan'ın Türk dünyasının entegrasyonuna çok ciddi çaba sarf ettiğini vurguladı.

Baibazarov, ekonomik entegrasyon adına, fonun amacının ekonomik kalkınmayı artırmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Ortak finansal projelerle, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri bünyesinde bölgesel ticaretin artırılması ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Fonun faaliyetleri, geleceğimize hizmet edecektir. Bu fonun kurulması zaten Türk Devleti Teşkilatı'nın üye devletlerinin ortak ve büyük çaplı projeler de yer almak, ekonomik ve teknolojik paylaşımlarda bulunmak ve bütün üye devletlerin refahını artırmak yönünde çaba göstereceğinin bir kanıtıdır."

"Fon'un kurulması son derece önemli bir olay"

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov da Türk Cumhuriyetleri için Fon'un kurulmasının son derece önemli bir olay olduğunu dile getirdi.

Kudratov, "Çünkü daha fazla işbirliği ve ekonomik kalkınma için yeni ufuklar açıyor. Yatırım ve sanayi işbirliği alanında bize bir platform sunmakta. Bugünkü toplantımız da zaten bunun kanıtı. Biz burada işbirliğini desteklemeye, ekonomik katkılarımızı artırmaya ve çabalarımızı da artırmaya yönelik bir söz veriyoruz halklarımız için." diye konuştu.

Bu fonun kuruluşunun Özbekistan için kendilerine özgün bir rol sunduğunu aktaran Kudratov, ortak hedeflere ulaşma noktasında yeni fırsatların eşiğinde olunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Bagdad Amreyev, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
15:03 Lionel Messi’nin Barcelona’ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 18:34:05. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement