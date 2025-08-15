Turka'nın Kadın İstihdam ve Sürdürülebilirlik Vizyonu - Son Dakika
Ekonomi

Turka'nın Kadın İstihdam ve Sürdürülebilirlik Vizyonu

Turka\'nın Kadın İstihdam ve Sürdürülebilirlik Vizyonu
15.08.2025 09:59
Turka, kadın istihdamını artırmayı ve sürdürülebilirliği hedefliyor. Yeni muayene istasyonu projeleriyle çevre odaklı çözümler sunacak.

YENİ nesil araç muayene vizyonuyla yola çıkan Turka, odağına kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği aldı. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı sistemde kadın istihdamını artırma ve dijitalleşmeyle kaynak tüketimini azaltma hedeflerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yapılan sunumla aktardı.

MOI Ortak Girişim Grubu, araç muayene istasyonlarını 2027-2047 döneminde Turka markası ile işletmeye başlayacağını duyurdu. 15 Ağustos 2027'de başlayacak bu dönemde Turka, Türkiye'de 2007'den beri oluşturulan araç muayene kültürünü geliştirerek, otomasyon ağırlıklı bir yapı kurmayı, kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik konularında da farklılaşmayı hedefliyor.

Turka'nın üst düzey yöneticileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bakan Özdemir Göktaş ile başta kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik olmak üzere, Turka'nın yeni nesil araç muayene sürecindeki öncelikli hedefleri paylaşıldı.

KADIN ÇALIŞANLARA HEM SOSYAL HAYATTA HEM DE ÇALIŞMA HAYATINDA DESTEK

Türkiye genelindeki istasyon sayısını artırarak 249 istasyona çıkaracak olan Turka'nın hedefleri arasında, kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla sadece kadın çalışanların olduğu bir istasyon kurmak yer alıyor. Turka, kadın araç sahiplerini de rahatlatacak bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor. Buna göre kadınların araç muayene sırasında uzun süre beklemesinin önüne geçmek için, hatlardan birinde kadın araç sahiplerine öncelik verilecek şekilde altyapıyı düzenlemek için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kurulacak olan Turka Akademi'de sistematik olarak kadınlara yönelik mesleki gelişim ve eğitim programlarıyla sertifikalı yetişmiş personel tedariği desteklenecek. Çalışma ortamları, iş sağlığı ve güvenliği standartları doğrultusunda, kadın ergonomisine uygun şekilde oluşturulacak.

Ayrıca Turka, çalışma hayatına ara vermiş kadınların yeniden istihdama kazandırılması, genç kadınlara yönelik staj programları ile istihdamı desteklemeye yönelik programların geliştirilmesi ve kadın yönetici oranının artırılması konularında yapılacak çalışmalarla da sektörde farklılık yaratmayı hedefliyor.

Turka sadece kadın çalışanların olduğu bir istasyon kurma vizyonunu, 2025 Aile Yılı'na özel politikaları ve eylem planını destekleme hedefiyle de bir araya getirerek, bu araç muayene istasyonunda kreş hizmeti sağlamayı da amaçlıyor. Eğitimini tamamlamak isteyen kadın çalışanlara destek sağlanmasının yanı sıra, 4 bin 500 kişilik istihdam kapasitesinin içinde her istasyonda en az bir kadın teknik çalışanın görev alması planlanıyor.

SIFIR ATIK VE DİJİTALLEŞMEYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTASYONLAR

Turka, Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm hedefleri ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile uyumlu, uluslararası ESG standartlarını benimseyen bir operasyon modeli kuruyor. Tüm istasyonlarda Sıfır Atık Belgesi alınacak, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği projeleri ve su tüketimini azaltan sistemler devreye girecek. Atıklar kaynağında ayrıştırılacak, geri dönüşüm oranı artırılacak ve tüm süreçler dijital izleme ve raporlama sistemiyle takip edilecek. Turka Akademi ve Turka Deneyim Merkezi'nde çalışanlar, alt işleticiler ve toplum için sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri düzenlenecek. İstasyonlar, güneş panelleri, enerji verimli ekipmanlar ve akıllı yönetim sistemleriyle karbon ayak izini azaltırken; afet durumlarında sahra hastanesine dönüşebilecek esnek altyapısıyla da toplumsal dayanıklılığı artıracak. Turka, araç muayene sektöründe çevresel sorumluluk, yenilikçi teknoloji ve sosyal faydayı bir arada sunan öncü bir sürdürülebilirlik modeli hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Kadın, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.