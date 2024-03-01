Turkcell, Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi olma misyonunu sürdürüyor

Ekonomi

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin her yatırımının aynı zamanda Türkiye'nin dijital geleceğine bir yatırım olduğunu belirterek, "Türkiye'de dijital dönüşümün lokomotifi olma misyonumuzu sürdürüyoruz." dedi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC), 26-29 Şubat'ta dünya çapında binden fazla mobil operatör, dijital servis sağlayıcı ve ekosistemin ilgili endüstrilerinden yüzlerce katılımcıyla gerçekleştirildi.

Turkcell de uluslararası alandaki en önemli mobil iletişim etkinliği MWC2024'u, yaptığı yerli ve global iş birlikleri, katıldığı paneller ve aldığı ödüllerle tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Koç, "Yaptığımız anlaşmalarla, gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle ve katıldığımız toplantılarla, Türkiye'nin Turkcell'i olarak küresel alanda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, Turkcell'in, Türkiye'nin dijitalleşmesindeki önemine ve gelecek hedeflerine değinerek Turkcell olarak, lokasyon bağımsız iletişimi ve bağlantıda sürdürülebilirliği herkes için mümkün kılan teknolojiler peşinde olduklarını belirtti.

Turkcell'in her yatırımının, Türkiye'nin dijital geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna dikkati çeken Koç, "30 yıla ulaşan tarihçemiz, 43 milyona yakın müşterimiz ve 600 bine yakın kurum ve kuruluşa sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle, Türkiye'de dijital dönüşümün lokomotifi olma misyonumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Turkcell Enerji şirketimizle yüzde 100 yenilenebilir enerji üretiyoruz"

Koç, "herkesi" birbirine bağlamaktan, "her şeyi" birbirine bağlama çağına geçildiğini, insanların daha büyük işler başarmak için akıllı makinelerle birlikte çalıştığı bir dönemin başladığının altını çizdi.

Türkiye'nin "dijital teknolojilere yönelik adaptasyonunu hızlandırma" potansiyellerini sonuna kadar kullanacaklarını belirten Koç, şirketin 30'uncu yılında öncelikli olacak gündemlerine dair şunları kaydetti:

"Turkcell olarak operasyonlarımızı sürdürülebilir hale getirmekle kalmıyor, ekonomiye katma değer katacak ürün, hizmet ve proje çözümleri geliştiriyoruz. Yenilenebilir enerjiyi de yalnızca tüketmiyor, Turkcell Enerji şirketimizle yüzde 100 yenilenebilir enerji üretiyoruz. Bu çalışmalarımızın gezegene katkıları bağımsız kuruluşlar tarafından da ölçülüyor. 2024'te şebekelerimizi yüzde 5 oranında daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Güneş enerjisi (GES) yatırımlarımız kapsamında hedefimiz, Türkiye'de 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 MW kurulu güce sahip GES'leri devreye almak. 2026 itibarıyla toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 65'ini 'yeşil enerji' kaynaklarından karşılamayı planlıyoruz.

Hedefimiz, enerji tüketimimizi, 2030'a kadar kendi kaynaklarımızdan yüzde 100 yeşil enerjiyle karşılamak ve 2050'de net sıfır şirket olmak. Turkcell olarak iklim krizinin etkilerini azaltmak için dijitalleşmenin gücünü kullanacağız. Bu yıl globalde 21 bin şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarının ve sonuçlarının değerlendirildiği Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project/CDP) İklim Değişikliği raporlamasında takdir edilen 346 şirket arasında Türkiye'den 'A' listesine giren tek telekomünikasyon şirketiyiz."

Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumunda olduklarının altını çizen Koç, "Sektördeki kapasitenin üçte birinden fazlasını tek başımıza biz karşılıyoruz ve en yakın rakibimizin iki katı kapasiteye sahibiz. Turkcell olarak bu gücü daha da büyütmek amacıyla kuracağımız veri merkezi şirketimiz yatırımcılar tarafından ilgi görebilecek potansiyelde büyük bir şirket olacak. Ayrıca veri merkezi alanındaki gücümüzden dolayı, 'hyper scaler' olarak adlandırılan, uluslararası bazı büyük şirketleri Türkiye'ye getirmek istiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Siber güvenlik, Turkcell iş stratejisinin en önemli bileşeni"

Gerçekçi sahte içeriklerin kolayca oluşturulabilmesinin küresel güvenlik gündeminin başında geldiğini belirten Ali Taha Koç, Turkcell olarak, siber suçluların gelişen teknolojileri kötüye kullanma potansiyeline karşı, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi araçları kullanarak savunma mekanizmalarını, siber güvenlik araçlarını daha da güçlendireceklerini vurguladı.

Koç, "Tehdit tespiti, analizi ve uyarlanabilir kontroller gibi alanlarda yapay zeka teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Siber güvenlik, Turkcell iş stratejisinin en önemli bileşeni." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka konusunda felsefelerinin, "yeniliği teşvik etmek ile kamusal fayda arasında denge sağlamak" olduğunu ve tüm işlerinde yapay zeka teknolojileri kullandıklarına dikkati çeken Koç, "Mühendislerimizin geliştirdiği aplikasyonumuzda günlük 200 bin müşterimize destek veren bir chatbotumuz var. fizy ve TV+ gibi platformlarımızda en uygun içerikleri sunan öneri modelleri de yapay zeka destekli. Ayrıca, Turkcell yapay zeka ekibimizle Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un paydaşlarından biri olarak, aracın 'Araç İçi Yüz Algılama, Tanıma ve Analiz Sistemi'ni de geliştiriyoruz." açıklamalarında bulundu.

Yapay zekanın en önemli sorununun "önyargı" olduğunu, yapılması gereken önemli şeylerden birinin, algoritmaları yazarken kullanılan verinin kalitesine, doğruluğuna, kapsayıcılığına bakmak olduğunu aktaran Koç, verilerin her şeyden önce hatasız ve önyargılarından arındırılmış olması gerektiğini vurguladı.

Koç, Turkcell olarak, dijital dönüşümün sadece teknolojiyle değil, aynı zamanda insani değerlerle, güven ve sorumlulukla ilerlediğine inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka algoritmalarını insanlar yazıyor. Başarıyı, başarısızlığı, iyiyi, kötüyü insanlar tanımlıyor. İnsan önyargılarının sistemlerimize girmesini engellemek gerektiğini de göz ardı etmemeliyiz. Bu bağlamda 2020 yılında Türkiye'de yapay zeka kullanım ilkelerini açıklayan ilk şirket olduk. Turkcell Yapay Zeka İlkeleri ile yenilikçi teknolojileri sorumlu bir şekilde kullanma ve dijital dönüşüm yolculuğumuzda bilgi güvenliğini en ön sırada tutma taahhüdünde bulunuyoruz"

Yeni nesil teknolojiler için global iş birlikleri

Açıklamaya göre, Mobil Dünya Kongresi kapsamında iki ayrı panelde de konuşmacı olarak yer alan Koç'un katıldığı ilk panelde "AI Önyargısı, İnsan Önyargısından Daha Kolay mı Ortadan Kaldırılır", diğer panelde ise "Döngüsellik ve Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm" başlıkları ele alındı.

Turkcell, kongre süresince aralarında Huawei, Ericcson, Nokia'nın da bulunduğu global şirketlerle farklı alanlarda mutabakat imzaladı.

İş birlikleri kapsamında, Huawei ile 5.5G, yeşil teknolojiler, yapay zeka bazlı şebeke otomasyonu başlıklarında ortak inovasyon çalışmaları ayrıca Ericsson ile siber güvenlik, yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve 6G teknolojilerine dair çalışmalar gerçekleştirilecek. Nokia ile ise 6G ağlarının yeteneklerini keşfetmenin yanı sıra bireyler, kurumlar ve endüstrilere yönelik yenilikçi senaryolar geliştirilecek.

Turkcell, uydular üzerinden mobil servisler sunmayı amaçlayan dünyanın önde gelen uydu haberleşme şirketlerinden Lynk ile yaptığı iş birliği kapsamında Lynk ile uydu üzerinden doğrudan telefonlara SMS, ses ve data servislerini deneme konusunda birlikte test çalışmaları yürütecek.

Türkiye'nin teknoloji ekosistemindeki birçok kurum ve firmayla AR-GE, yazılım, teknolojik destek ve ürün tedariki alanlarında iş birlikleri yürüten Turkcell, böylece Türkiye'deki teknoloji sektörünün gelişimine, yerlilik oranlarının artmasına ve milli ekonomiye katkılar sunuyor. Turkcell, Türkiye'nin şebeke otomasyon şirketlerinden TechNarts, TTG ve KRON ile iş birliklerini de MWC24 kapsamında gündeme taşıdı.

Turkcell MWC24'ten 2 ödülle döndü

Akıllı Enerji Dağıtım Şebekesi (Smart Grid) projesi ile 5G'nin kullanım alanlarına elektrik dağıtım şebekesini de ekleyen Turkcell, bu projeyle yenilikçi çözümlerin ödüllendirildiği GTI Awards 2024'te "Yenilikçi Mobil Servis ve Uygulama" ödülünü aldı. Bunun yanı sıra Turkcell, sürdürülebilirlik odağında sabit erişim şebekesinde enerji tasarrufuna yönelik projesiyle IDATE tarafından "Sürdürülebilir Şebeke Operatörü Lideri" ödülüne de layık görüldü.