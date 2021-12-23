Üye Girişi
Turkcell Genel Müdürü Erkan: İş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlıyız - Son Dakika

Turkcell Genel Müdürü Erkan: İş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlıyız

23.12.2021 16:12
Turkcell Genel Müdürü Erkan: İş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlıyız

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik bilgi verdi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik bilgi verdi. Tüm iş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlı olduklarını söyleyen Erkan, "Biz, yarınlar için yatırımlarına dünden başlayan, kurumsal hedefi dijitalleşme olan; sürdürülebilirliği de zorunluluktan ziyade dünya için gerekli gören bir teknoloji şirketiyiz. Sürdürülebilirlik stratejimizin 3 sac ayağı var: Bunları çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkileri gözeterek hayata geçiriyoruz. Faaliyetlerimizin omurgasını 'teknolojinin gücü ile iklim değişikliğiyle mücadele', 'insan mutluluğu odaklı erişilebilir, kapsayıcı hizmetler' ve 'iyi bir kurumsal vatandaş olma' şeklinde özetleyebiliriz" dedi.

'Daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler sunmak' vizyonuyla 27 yıl önce yola çıktıklarını vurgulayan Erkan, "Köklü deneyimimiz ile üstün dijital hizmetlerimiz ve ana yetkinliklerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve uluslararası inisiyatiflerle birleştirdik; stratejimizi ve yol haritamızı bu yönde belirledik. Sürdürülebilirliği sadece çevresel değil, işimizi en iyi şekilde yapmak; bıraktığımız, bırakabileceğimiz, dolaylı sebep olduğumuz tüm sosyal, ekonomik, çevresel çıktıları bertaraf etme ve pozitif değer yaratma hedefiyle ele aldık. Sürdürülebilirlik stratejimizin 3 sac ayağı var: Bunları çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkileri gözeterek hayata geçiriyoruz. Faaliyetlerimizin omurgasını 'teknolojinin gücü ile iklim değişikliğiyle mücadele', 'insan mutluluğu odaklı erişilebilir, kapsayıcı hizmetler' ve 'iyi bir kurumsal vatandaş olma' şeklinde özetleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ

Erkan, farklı alanlarda devam eden ve öne çıkan sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Pek çok ulusal ve uluslararası inisiyatifin içindeyiz. GSMA'in İklim Değişikliği Dijital Beyanı, Power Youth inisiyatifleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), BM'nin Kalkınma Programı 'Business Call to Action' (UNDP BCTA) Programı ve BM'nin Kadını Güçlendirme Projesi (UN WEP) imzacısı ve destekçisiyiz.

"İklim değişikliği riskleri kapsamında baz istasyonlarının kurulum sürecinde saha risk analizleri yaparak, iklim değişikliği kaynaklı ekstrem hava olayları ve doğal afet risklerine karşı önlemler alıyor, uzun vadede ortalama hava sıcaklıklarının artışını ön görerek veri merkezlerinin soğuk iklimli bölgelere taşınması planlamaları yapıyoruz.

"Efektif kaynak kullanımı için yenilenebilir enerjiye odaklanıyoruz. Sahip olduğumuz 3 güneş enerjisi projesiyle 2020'de bu kaynaklardan 1,6 milyon kWh elektrik ürettik. En son İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji'yi bünyemize kattık. Çalışmalarımız sürüyor.

"2018'de başlayan Sıfır Atık Projesi ve şirket içerisinde kurulan Atık Yönetim Merkezi ile yemekhane ve ofis katlarının katı yemek atıklarını yerinde dönüştürüyor, elde ettiğimiz organik gübreyi çalışanlara çiçek yetiştirmeleri için dağıtıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Plastik Azaltım Girişimi destekçisiyiz. Ofislerde kullanılan malzemeleri kağıt, plastik ve evsel atıkları yerinde ayrıştırıyor, geri dönüşüme yönlendiriyoruz.

" Türkiye'de Yeşil Kredi anlaşması yapan ilk operatörüz. ING European Financial Services ile 5 yıl vadeli, BNP Paribas ile de 3 yıl vadeli 50'şer milyon euroluk Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi anlaşması imzalamıştık. Yeni anlaşmalarımız yolda.

"Dergilik uygulaması her yıl milyonlarca ağacı kesilmekten kurtarıyor, sağladığı lojistik ve dağıtım tasarrufuyla da karbon salınımını azaltıyor. 2019'da hayata geçirdiğimiz Güvenli Dijital İmza uygulamamızla ıslak imza gerektiren tüm bireysel abonelik işlemlerini dijital ortamda yaparak, yüzde 60'a varan operasyonel verimlilik sağlıyoruz.

"Dijital servisler ve dijital iş çözümleriyle iş dünyasının dijitalleşmesine öncülük ederken çevresel etkileri minimuma indirmek, kurumsal müşterilerin akıllı cihaz ve diğer teknolojik ihtiyaçları için tüketici finansman kanalımız Financell ile 5 milyondan fazla müşteriye yaklaşık 15 milyar lira kredi imkanı sağladık."


Turkcell Genel Müdürü Erkan: İş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlıyız

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Birleşmiş Milletler, Plastik, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell Genel Müdürü Erkan: İş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlıyız - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi         
16:13
Reyting rekorları kıran Yargı dizisiyle ilgili bomba ayrılık iddiası! Pınar Deniz son durumu bizzat duyurdu Reyting rekorları kıran Yargı dizisiyle ilgili bomba ayrılık iddiası! Pınar Deniz son durumu bizzat duyurdu         
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
16:17 Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum
16:13 Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi
16:01 Emniyetin partisinde kadın meslektaşının tweerk yaptığı ABD'li polis amirinin başı dertte
15:53 Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda ağır kayıp!
15:45 Şarkıcıları da oyuncuları da solladılar! 2021'in "en"lerine 2 televizyoncu ilk sıralarda
15:33 Google dolar kurunu gizlemeye başladı
15:29 Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi
15:01 CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 16:24:18. #1.12#
SON DAKİKA: Turkcell Genel Müdürü Erkan: İş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlıyız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement