Turkcell Global Bilgi'nin Kariyer Zirvesi'ni 6.400'ü aşkın kişi takip etti - Son Dakika

Turkcell Global Bilgi, kariyerine ilk adımı atmaya hazırlanan genç mühendislere rehberlik etmek ve teknoloji alanındaki trendleri yakından tanıtmak amacıyla "Kariyer Zirvesi" düzenledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan'da online platformda gerçekleştirilen ücretsiz ve sertifikalı etkinlikte, Turkcell Global Bilgi'nin Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları alanındaki deneyimli yöneticileri, başarı hikayelerini katılımcılara aktardı. Zirveyi 2,5 saat boyunca 6.476 katılımcı takip etti.

Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022 ve Best Workplaces for Millennials kategorilerinde 1'inci olan dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, kariyerine bilişim sektöründe yön vermek isteyen genç yeteneklere özel etkinliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda Turkcell Global Bilgi, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin son sınıfında veya yeni mezun olan kariyerine bilişim sektöründe yön vermek isteyen mühendisler için 27 Nisan'da Kariyer Zirvesi düzenledi. Online platformda 2,5 saat süren zirveye 6.476 katılımcı ilgi gösterdi.

"Genç nüfusu geleceğin mesleklerine yönlendirmek için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, Türkiye'nin genç nüfusu sayesinde teknoloji konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital müşteri deneyimi merkezi olarak bu potansiyeli verimli bir biçimde işlemek ve genç nüfusu geleceğin mesleklerine yönlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bilinç doğrultusunda geleceğin dijital Türkiye'sine profesyonel anlamda destek verecek projeler geliştiriyoruz. Ücretsiz ve sertifikalı gerçekleştirdiğimiz Kariyer Zirvesi, gençlerin dijital çağın stratejik sektörü olan bilişime yönelik ilgisinin artmasına katkı sundu.

Etkinlik süresince insan kaynakları ve bilişim teknolojileri alanında deneyimli isimler, meslek hayatları boyunca imza attığı başarı hikayelerini aktararak gençlere ışık tuttu. Oldukça verimli geçen zirvenin katılımcıları, ayrıca bilgi teknolojileri alanında kariyerini şekillendirmek isteyenlere yönelik çeşitli fırsatlar sunduğumuz bir başka program olan Techno Camp hakkında da detaylı bilgiye erişme imkanı yakaladı."

Turkcell Global Bilgi yöneticileri kariyer tecrübelerini paylaştı

Gençlerin kişisel gelişim yolculuklarına destek olacak içeriklerin paylaşıldığı Kariyer Zirvesi'nde, trend teknolojiler hakkında son gelişmeler mercek altına alındı, ayrıca Turkcell Global Bilgi bünyesindeki kariyer fırsatları da detaylandırıldı. Turkcell Global Bilgi'nin Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları alanındaki deneyimli yöneticileri, kariyerleri boyunca yaşadığı tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte 300'ün üzerinde yazılım geliştirme ve yönetim takımına koçluk yapan, Avrupa'nın en büyük telekom, banka, e-ticaret Agile dönüşümü projelerinde rol üstlenen Çeviklik Danışmanı Ahmet Akdağ da davetli olarak deneyimlerini anlattı. Bilişim sektörüne ilgi duyan gençler, zirve süresince kariyer yolculuğunu güçlendirecek önemli ipuçlarına ulaştı.