DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor - Son Dakika
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Politika

DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kongresini toplayarak kendini feshetmesi çağrısıyla ilgili olarak, "Öcalan'ın bir biçiminde toplanan bu kongrede konuşması gerekiyor. Oraya bir biçimde hitabının, hangi araç gereçlerle nasıl sağlanacağını bilmiyorum ama sağlanması yararlı olur, inandırıcı olur" dedi.

04.03.2025 19:50  Güncelleme: 20:39
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği konularındaki soruları yanıtladı.

DEM Parti'den Öcalan'a sekreterya talebi: PKK kongresinde konuşması gerekiyor

"ÖCALAN'IN BİR BİÇİMDE PKK KONGRESİNDE KONUŞMASI GEREKİYOR"

Tuncer Bakırhan, "Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan somut beklentiniz nedir?" sorusunu şöyle cevapladı: "Biraz gerçekçi olmak lazım. PKK dört bir yanda konumlanmış bir örgüt, son dönemlerde çok dağınık ve yaygın. Bunların bir kongre yapıp fesih kararına uyması ya da buna ilişkin düşüncelerini söylemesi gayet normaldir. Gerçekten fesih meselesinin Öcalan tarafından fiziki olarak koşulları uyuyor mu bilmiyorum, bizim de böyle bir talebimiz oldu mu onu da bilmiyorum. Öcalan'ın bir biçimde toplanan bu kongrede konuşması gerekiyor. Teknoloji gelişti. Oraya bir biçimde hitabının, hangi araç gereçlerle nasıl sağlanacağını bilmiyorum ama sağlanması yararlı olur, inandırıcı olur. Yani bir kağıt parçasıyla konuşmak var... Bir de devlet 50 yıllık çok önemli bir soruna da bir zahmet biraz kafa yorsun, buna da bir formül üretsin. Sayın Öcalan'ın kendi toplanan kongresine bir biçimde ulaşması gerekir."

"ÖCALAN'IN GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ BÜTÜN KESİMLERLE GÖRÜŞMESİNİN ÖNÜ AÇILMALI"

"PKK kongresini acil toplasın" çağrısını Öcalan'ın yaptığını söyleyen Hatimoğulları, bunun olabilmesi için atılması gereken bazı adımlar olduğunu söyledi. Hatimoğulları, "Dolayısıyla Öcalan kendisi kendi söylemleriyle ifade ediyor.PKK da ertesi gün yaptığı açıklamada aslında Öcalan'ın dediğini de teyit etmiştir. Kendisi bize 'Kongreyi toplayabilirim' demiştir. 'Bunun için de benim çalışma koşullarımın düzenlenmesi gerekiyor' diyor. Aynı şeyi PKK de söylüyor. Şimdi sonuçta çağrı bekleniyordu. Asıl önemli ve ana aşama çağrıydı. Şimdi bu çağrı geldi. Bu çağrıdan sonra atılacak olan adımları biraz önce sıraladım, bunun en önemlisi, kongre için özellikle söylüyorum ve Öcalan'ın görüşmek istediği bütün kesimlerde görüşmesinin önünün açılması" dedi.

DEM Parti'den Öcalan'a sekreterya talebi: PKK kongresinde konuşması gerekiyor

"ÖCALAN'A SEKRETARYA GEREKEBİLİR"

Bundan önceki çözüm süresi döneminde "akil heyetin" görev aldığı hatırlatılarak, Abdullah Öcalan'ın hangi kesimlerle görüşmek istediğine ilişkin soru üzerine Hatimoğulları, şunları söyledi: "Öcalan, kongrenin toplanmasına işaret etti. PKK da ertesi gün yaptığı açıklamada, Öcalan'ı doğrulamıştır. Öncelikle Öcalan'ın fiziki koşullarının düzeltilmesi ve istediği kesimlerle konuşması sağlanmalı. Sekretarya gerekebilir. Öcalan yerin İmralı'da olabileceğini söylemiştir. Ama kimle nerde, ne zaman görüşecek bununla ilgili bir planlama yok. Zaten o yüzden biz iktidara ve devlete çağrı yapıyoruz, beklenen çağrı geldi. Bundan sonra bir adım atılmalı ki nasıl bir yolalınacağını hep beraber göreceğiz. O konuda bizde de bir somut bilgi yok. Burada iktidarın ve devletin rol üstlenmesi gerekiyor ki yol haritası açığa çıksın."

DEM Parti\'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Terör, Dünya, Yaşam, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Burak üstün:
    yavaş yavaş dışarı çıkartmaya alıştırıyorlar yazıklar olsun 181 19 Yanıtla
  • 205622:
    mecliste konususun ak sarayda otursun tayyiple 131 10 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    madem terorist basından medet umuyorsunuz ve taviz veriyorsunuz o zaman askerlikte vicdani retçileride saygı duyulmalı veya suan sınır otesi operasyonda gorev yapan tum mehmetciklerin silah bırakma istegi de olursa buna karsı cıkılmamalı. siz sehitlerimize ve gazilerimize saygı duymuyorsanız kimse size saygı duymaz. 103 29 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Böyle birşeyde halktaki infial birçok konuyu değiştirir tanka karşı duran halk teroristte verilen imkanlar karsisinda evinde oturmaz herhalde 89 11 Yanıtla
  • 008294:
    taviz yokmuş bunların isteği bitmez zaten pkk bitmek üzereydi Suriye bize geçti kökü kökten kesilecek zaten taviz verip durmayın sarı torbaya doldurun hepsini 68 16 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam cezası 2002 de kım tarafından kaldırıldı arastırın bakın sasırmazsınız 63 3 Yanıtla
  • Cemal Elmacı :
    Neleri konuşur kimleri konuşturur olduk, genç yaşta ölecek sek şehit olalım diye düşünen bir milletten şehitlerimizin kanı parmaklıkların arkasındaki ellerinde hala duran terör örgütlerine ricacı çıkartan bir hale geldik devamında da kesin dem meşrulaşır, işin trajikomik yanı ise ağzından şahadeti düşürmeye lerin sürece ön ayak olması, 57 4 Yanıtla
    Cemal Elmacı :
    Seni gözünde meşru olabilir Veysel ama hala bu ülkede büyük bir çoğunluğun gözünde meşru değil, sence meşru ve senin gözünde meşru olmak açık kalmak ise benim yazdıklarımı hiç anlamamışsin bırak yorum yapmayı bu yazılanları okuma bile lütfen 1 1
    veysel:
    dem zaten meşru elma sever kapansa bence daha iyi ama meşru canlılar . 0 0
  • Şevki Sünger:
    Bizde bu kafa varken mhp nın başına gecse % oy almazsa ne olayım 47 3 Yanıtla
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