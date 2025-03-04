Öcalan\'ın çağrısı terör örgütü YPG\'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından örgütün farklı yapılanmalarından açıklamalar gelmeye devam ediyor.
PKK'nın İran kanadı PJAK da çağrıyı desteklediğini duyurdu. YPG/PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, "Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız" ifadelerini kullanmış, çatı yapısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ise çağrının kendilerini kapsamadığını söylemişti. SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye yanıt İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder, "İlkesel olarak herkesi kapsıyor.YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" dedi.
İmralı'dan PKK'ya yapılan "Kendinizi feshedin" açıklamasının ardından gözler, atılacak adımlara çevrildi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "İlk aşama başarıyla tamamlandı. Kıymetli olan, stratejik olan, hayati olan, en önemli kısmı burasıydı. Çünkü herkes bir irade beyanında bulundu" dedi.
Sırrı Süreyya Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürece ilişkin gelinen durumu katıldığı canlı yayında anlattı. Sürecin hiçbir şartı olmadığını söyledi. "Şerefim üzerine temin ediyorum ki bu işin pazarlığı ya da şartı yok. Peki, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yürütülecek süreç için teknik, altyapı, hukuki, siyasi birtakım enstrümanlara ihtiyaç var. Bunlar da bu sürecin şartı değil ama gereğidir. Bu ülkeyi bölmeyeceğiz, böldürtmeyeceğiz" diye konuştu.
Önder'e PKK'ya yapılan silah çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığı da soruldu. Önder, "İlkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK'yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Öcalan'ın çağrısı terör örgütü YPG'yi de kapsıyor mu? İmralı heyetindeki isim yanıt verdi - Son Dakika
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