Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 17:13  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail'in saldırısında öldüğünü, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan doğruladı. Pezeşkiyan, "Değerli meslektaşlarım İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nasirzadeh'in, aile üyelerinden ve onlara eşlik eden ekipten bazılarının alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzdü. dedi.

İRAN İSTİHBARFAT BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, İran'da suikastleri artırdı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürülmesinin ardından bir kritik isim daha İsrail'in suikastinde öldürüldü. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail'in saldırısında öldüğünü doğruladı.

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA

Pezeşkiyan açıklamasında şunları söyledi: "Değerli meslektaşlarım İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nasirzadeh'in, aile üyelerinden ve onlara eşlik eden ekipten bazılarının alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzdü.

İran halkına, iki kabine üyesinin, Halk Kurtuluş Ordusu Genel Sekreterinin ve askeri ve Basij komutanlarının şehit düşmesi nedeniyle başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Eminim ki onların yolu eskisinden daha güçlü bir şekilde devam edecektir."

NETANYAHU'DAN ONAY BEKLEMEDEN "HEDEF ALIN" EMRİ

İran İstihbarat Bakanı Hatib'in gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldüğünü söyleyen İsrail Savunma Bakanı Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İranlı üst düzey yetkililerinden herhangi birini ek onaya gerek kalmadan hedef alma yetkisi verdiklerini söyledi.

İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı tehdidini savuran Katz, bugün Lübnan ve İran'a düzenleyecekleri saldırılarda "savaşı tırmandıracak önemli sürprizleri olduğunu" savundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 17:54:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.