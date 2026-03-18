Akın Gürlek\'ten Özgür Özel\'e: Oraya niye uğradın, açıkla

18.03.2026 15:44
CHP lideri Özgür Özel'in iddialarına yanıt verirken Muhittin Böcek'in adaylık sürecine ilişkin para iddialarına değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek "Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt vererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili davaya işaret ederek, bazı gelişmelerin yakında ortaya çıkacağını söyledi.

"BU BENZİNLİĞE NİYE UĞRUYOR?"

Bakan Gürlek, "Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in kendisi hakkındaki mal varlığı iddialarını reddeden Bakan Gürlek, üzerine kayıtlı 4 adet taşınmaz bulunduğunu açıkladı.

"BAZ İSTASYONU ÇALIŞMALARI VAR"

Söz konusu iddialara ilişkin teknik verilerin de bulunduğunu belirten Gürlek, "Bu konuda baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor" dedi.

ADAYLIK SÜRECİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bakan Gürlek'in açıklamaları, Muhittin Böcek'in adaylık sürecini yeniden gündeme taşıdı. Bilindiği üzere Böcek, pandemi döneminde yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yeni dönemde aday olmaması yönünde parti içinde eleştirilerle karşılaşmıştı. Antalya'da CHP içinde birçok isim adaylık için kulis yaparken, Böcek'in aday gösterilmeyeceği konuşuluyordu. Ancak süreçte yaşanan değişimle birlikte Böcek yeniden aday gösterilmişti. Gürlek'in açıklamaları sonrası bu süreçte yaşanan gelişmeler ve iddialar yeniden tartışma konusu oldu.

Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    mal varlığı ortaya çıkınca böyle oluyor 12 12 Yanıtla
    ALİÇO null ALİÇO null:
    sende açıkla var mı Lüksemburg da yatın ?? 5 1
    ALİÇO null ALİÇO null:
    Lüksemburg da yatın varsa konuş 5 0
  • Ali YILMAZ Ali YILMAZ:
    Adaletin kılıcının keskin olduğuna inanıyor ve biz Türk vatandaslarinda olan tüm şüphelerin giderilmesini temelli ediyorum. 10 1 Yanıtla
    isa yatar isa yatar:
    Mü...ş..rikler de adalet olmaz 2 0
  • Hasan Yilmaz Hasan Yilmaz:
    Yaa 2 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null Adem Sevindik null:
    benzin almaya gitmiştir 0 1 Yanıtla
  • Serkan1983 Serkan1983:
    her iddia karalama kampanyasına döndü 10 yıldır 1 0 Yanıtla
    Yorumlar (12)
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
