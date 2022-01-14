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Türkiye 2021'de 1,5 milyon adetlik konut satışıyla Avrupa'da lider oldu - Son Dakika

Türkiye 2021'de 1,5 milyon adetlik konut satışıyla Avrupa'da lider oldu

14.01.2022 13:32
Türkiye 2021'de 1,5 milyon adetlik konut satışıyla Avrupa'da lider oldu

Türkiye genelinde konut satışlarında 2021'de 1 milyon 492 bin adetle tüm zamanların en yüksek ikinci zirvesi görüldü.

Türkiye genelinde konut satışlarında 2021'de 1 milyon 492 bin adetle tüm zamanların en yüksek ikinci zirvesi görüldü. Türkiye, bu rakamla Avrupa'da en çok konut satılan ülke oldu.

AA muhabirinin TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelinde yapılan konut satışları artan fiyatlara rağmen 2020'ye göre paralel gerçekleşti ve 1 milyon 491 bin 856 adet oldu. Bu rakam önceki yıl 1 milyon 499 bin 316 adetti.

Geçen yıl ulaşılan rakam, tüm zamanların ikinci yıllık rekoru oldu. Türkiye, 2021'de yaklaşık 1,5 milyonluk konut satış adediyle bu alanda Avrupa'nın da zirvesinde yer aldı.

En çok konut satılan il 276 bin 223 adetle İstanbul oldu. Megakent, toplam satışlardan yüzde 18,5 pay aldı.

İstanbul'u 144 bin 104 adetle Ankara, 86 bin 722 ile İzmir izledi. Hakkari 267, Ardahan ise 377 adetlik konut satışıyla son sırada yer aldı.

"Gayrimenkule güven konut satışında en yüksek ikinci rekoru getirdi"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık satış adetlerindeki beklentilerinin hemen hemen gerçekleştiğini belirterek, "Yeterli konut arzı olmamasına rağmen tarihin ikinci büyük en yüksek seviyesi gerçekleşti. 2012 dönemindeki satışların iki katına çıkıldı." dedi.

Aylık bazda 226 bin 503 adede ulaşıldığını anımsatan Durbakayım, "Bunun ilk nedeni dövizdeki riskli dalgalanmalardan kaçan yatırımcıların gayrimenkule yönelmesidir. Diğer taraftan 2021'de yapılan satış sözleşmelerinin, 2022'deki enflasyon yükünden arındırmak için yılın son ayında resmiyete geçmesidir." diye konuştu.

Durbakayım, fiyatların artacağı öngörüsüyle ertelenen konut talebinin de öne çekildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle 2022'ye birinci el satışlar için faiz, KDV, harç gibi konularda özel destek verilmesi, ilk el satışların toplam satışlar içindeki payını yüzde 31'den yüzde 50 seviyelerine çıkaracaktır. Bunun en önemli etkisi ise üretimin artması, buna bağlı olarak istihdam ve ekonomiye doğrudan katkısının GSMH'ye olumlu etkisi olacaktır. Devletin öncülük ettiği düşük faiz oranlarının özel sektöre yayılması durumunda, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki oranının yıllık bazda yüzde 19,7 seviyesinden yüzde 30 seviyelerine çıkmasını sağlayabilir."

"Özellikle son çeyrekte fırsat fiyatları kimse kaçırmak istemedi"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise Türkiye'nin toplam satışlarda Avrupa lideri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'ye kıyasla toplam satışlardaki kayıp yüzde 0,5'e geriledi. Bu oran ağustosta yüzde 22'nin üzerindeydi. Her ay kademeli olarak toparlanma sağlandı. Özellikle son çeyrekte 'fırsat fiyatları' kimse kaçırmak istemedi. Nitekim maliyetler çok arttığı için, bir önceki ay alan uygun fiyatlı almış oluyor. Son çeyrekte artan maliyetler henüz fiyatlara yansımadı. Yeni yılda bu 'fırsat fiyatlarla alım' ivmesi devam edebilir."

Timur, maliyetler arttığı için yeni inşaat arzının da planlanamadığını kaydederek, bunun farkında olan tüketicinin bir an önce konut almak istediğini ve bu yönde harekete geçtiğini anlattı.

"Her türlü olumsuzluğa karşı sevindirici"

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da yaşanan tüm olumsuz ve beklenmeyen gelişmelere rağmen yerli ve yabancıya satışlardaki gelişmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Bu yıl özellikle yabancı yatırımcı sayısının daha da artacağını kaydeden Akkuş, "Talepler de değişecek. Salgın sürecinde herkes evinde normalin çok üzerinde vakit geçirdiği için daha geniş balkonlu, bahçeli, ferah ve kısmen büyük ev satışlarında ciddi bir artış yaşadık. Özellikle şehir merkezinden uzak villa projelerinde stok neredeyse yok denecek kadar az. Bu durum proje geliştiricilere ve firmalara bir miktar yön değiştirtti. Bir iki sene daha talebin bu doğrultuda devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Çok zor bir senede 1,5 milyon adetlik satış yakalandı"

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da geçen yıl 2020 rakamlarının neredeyse yakalandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demografisi gibi genç ve hareketli bir tabloyu konut sektöründe de her yıl yaşıyoruz. Bu sene çok zordu, bankaların konut kredi faiz oranları hiç yüzde 1'in altına inmedi ancak tüketiciler gayrimenkulün en güvenli liman olduğunu özellikle ikinci yarıda iyice anladılar. Yaklaşık 1,5 milyon adetlik satışla Avrupa'da yine lider olduk. En yakın ülke İngiltere'de 1,3 milyon adet konut satıldı."

"Ertelenen taleplerin hepsi 2022'de yatırıma dönecek"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da aralık ayı verilerinin 2022 için umut verdiğini belirterek, bu yıl talebin ciddi şekilde artacağını söyledi.

Bu yıl yabancıya satıştan 10 milyar dolarlık gelir beklendiğini, buradaki ivmenin süreceğini dile getiren Bahadır, "Hem yerli hem yabancı alıcının talebinin süreceğini, salgın nedeniyle ertelenen taleplerin yatırıma döneceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir yılı güzel rakamlarla geride bıraktıklarını belirterek, "Bundan sonra önümüze bakacağız. İnşaatçılar için artık önemli olan konut üretimine yoğunlaşmak olacak. Arsayı en iyi şartlarda projelendirmek, uygun şartlarda pazarlamak, satış sonrasında en iyi hizmeti vermek önem taşıyacak." ifadelerini kullandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye 2021'de 1,5 milyon adetlik konut satışıyla Avrupa'da lider oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye 2021'de 1,5 milyon adetlik konut satışıyla Avrupa'da lider oldu - Son Dakika
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