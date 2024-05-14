Türkiye, 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde dünyada 4. sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde dünyada 4. sırada

Türkiye, 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde dünyada 4. sırada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2023 itibarıyla 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde 73 bin 11 grostonla dünyada 4. sırada yer aldığını bildirdi. Kacır, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gemi ve su araçları ihracatının büyük bir büyüme göstererek 2,23 milyar dolara yükseldiğini ve tersane sayısının da arttığını belirtti. Ayrıca, Türkiye tersanelerinin ileri teknolojiye sahip gemileri inşa ettiğini ve dünyada birçok ilke imza attığını vurguladı.

14.05.2024 14:57
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2023 itibarıyla 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde 73 bin 11 grostonla dünyada 4. sırada yer aldığını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Gemi ve su araçları ihracatının 2003'te 450 milyon dolarken 5 katına varan büyümeyle 2023'te 2,23 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Kacır, son 20 yılda tersane sayısının 37'den 85'e çıktığının altını çizdi.

İleri teknolojiye sahip gemilerin Türkiye tersaneleri tarafından inşa edildiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaklaşık 94 bin istihdam sayısına ulaşan sektörde toplam 351 bin DWT yeni gemi teslimi yapıldı. Dünyanın ilk LNG yakıtlı römorkörü, dünyanın ilk elektrikli römorkörü, dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörü, dünyanın ilk elektrikli yüzer enerji gemisi (power ship) ve dünyanın ilk hibrit (LNG+batarya) balık avlama gemisi gibi ileri teknolojiye sahip gemiler ülkemiz tersaneleri tarafından inşa edildi. 2023 itibarıyla dünyadaki 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde 73 bin 11 grostonla ülkemiz dünyada 4. sırada yer almaktadır. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 48 meslek komitesinden yaklaşık 11 bin üyesiyle 'Denizci Millet Denizci Ülke' vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren Odamıza, önümüzdeki dönemde Türk denizciliğini daha ileriye taşıma çabalarında başarılar diliyorum. Sınırlarının büyük bölümü denizlerle çevrili ve 3 kıtanın geçiş yolunda bulunan ülkemizi, sahip olduğumuz bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiği konuma getirmek en büyük hedeflerimizdendir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde dünyada 4. sırada - Son Dakika

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