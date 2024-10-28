Türkiye, ABD için Önemli Bir Ticaret Merkezi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, ABD için Önemli Bir Ticaret Merkezi

DFC CEO Yardımcısı Nisha Biswal, Türkiye'nin Avrupa ve Asya'ya açılan kritik bir ticari merkez olduğunu belirtti.

28.10.2024 11:16
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ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu (DFC) Üst Yönetici (CEO) Yardımcısı Nisha Biswal, Türkiye'nin önemli bir ekonomik merkez olduğunu belirterek, "Türkiye sadece çok büyük bir pazarı temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu bölgenin tamamıyla ilişki kurabilmek için de bir geçit. Avrupa ve Asya'ya açılan çok önemli bir ticari merkez ve geçit." dedi.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, ekonomik işbirliğini ve iş ortaklıklarını teşvik etmek için bölgelerden hükümet yetkililerini, devlet kalkınma ajanslarını, iş liderlerini ve yatırımcıları İstanbul'da bir araya getirdi.

Nisha Biswal, zirvede AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin çok güçlü ve dinamik olduğunu belirterek, bölge genelinde ticari ilişkilerin de ABD için önemine işaret etti.

Zirvenin kendilerine, Avrasya'da güçlü ticaret ve yatırımı teşvik eden, aynı zamanda Amerikan ekonomisi için de giderek önem kazanan tüm şirketlerle temas kurma fırsatı verdiğini kaydeden Biswal, "Dolayısıyla bu etkinliğin, temsil ettiğim ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu için finansmanımızın belki de bir rol oynayabileceği birçok ilginç fırsat üzerinde çalışan şirketle bir araya gelmemiz için bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye önemli bir ekonomik merkez"

Türkiye'nin önemli bir ekonomik merkez olduğunu aktaran Biswal, şöyle devam etti:

"Türkiye sadece çok büyük bir pazarı temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu bölgenin tamamıyla ilişki kurabilmek için de bir geçit. Avrupa ve Asya'ya açılan çok önemli bir ticari merkez ve geçit. Dolayısıyla Amerikan şirketlerinin Türk şirketleriyle ortaklık kurabilmesi, onlara yatırım yapabilmesi için ideal. Amerika Birleşik Devletleri olarak sadece Türkiye'deki Türk şirketleriyle çalışmıyoruz, aynı zamanda Türk şirketleri, bizim bulunduğumuz ve çalıştığımız tüm farklı gelişmekte olan ekonomilerde de mevcut. Dolayısıyla bu ilişki sadece ABD ve Türkiye'nin ikili olarak nasıl birlikte çalışabileceği açısından ikili bir ilişki değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki Türk şirketleriyle nasıl etkileşim kurduğumuz açısından küresel bir ilişkidir."

Biswal, ulaştırma, enerji, yenilenebilir enerji sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Amchamler, daha fazla ticaret ve yatırımın nasıl kolaylaştırılacağı ve teşvik edileceğine gerçekten odaklanan bir buluşma platformu oluşturuyor. Türkiye'deki Amcham'ın özellikle güçlü ve çok çok etkili bir oda olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, ABD için Önemli Bir Ticaret Merkezi - Son Dakika

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