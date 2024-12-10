Türkiye-ABD Yatırım İlişkileri Güçleniyor

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'deki Amerikan şirketlerinin yatırımının 15 milyar doları aştığını belirterek, "Türk şirketler de Amerika'da artık neredeyse Amerikan şirketlerinin burada yatırım yaptığı kadar yatırım yapmış durumda. 12 milyar dolar civarında bir yatırımları var. Bu karşılıklı yatırımların ve bu dengeli ilişkinin daha uzun vadede sürdürülebilir bir yatırım ilişkisi oluşturduğunu düşünüyoruz." dedi.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye tarafından Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere ilk kez 2019'da hayata geçirilen ve bu yıl altıncı kez düzenlenen AmCham "I AmChamPion Ödülleri" sahiplerini buldu.

"I AmChamPion" gala ve ödül töreninde Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin en iyi örnekleri, "Yatırım", "Bölgesel Merkez", "Sürdürülebilirlik", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "İnovasyon", "Eğitime Katkı", "Kadının Güçlendirilmesi" ve "Yılın Türk Şirketi" olmak üzere 8 ayrı kategori altında ödüllendirildi.

Burak Dağlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, buradaki amacın Türkiye'de değer üreten, kıymet üreten, istihdam üreten, ihracat üreten şirketlerin bir yıl içerisindeki performanslarını değerlendirmek ve bunu takdir etmek olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki Amerikan şirketlerinin yatırımının 15 milyar doları aştığını dile getiren Dağlıoğlu, "Türk şirketler de Amerika'da artık neredeyse Amerikan şirketlerinin burada yatırım yaptığı kadar yatırım yapmış durumda. 12 milyar dolar civarında bir yatırımları var. Bu karşılıklı yatırımların ve bu dengeli ilişkinin daha uzun vadede sürdürülebilir bir yatırım ilişkisi oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de bizim için çok kıymetli." dedi.

Dağlıoğlu, Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım rakamlarıyla ilgili de bilgi vererek, "2003'ten bu yana bizim yıllık ortalama 12,5 milyar dolar gibi bir performansımız var. Bu yılın 9 ay verisiyle son 12 aylık veriye baktığımız zaman 11,5 milyar dolar yatırım çekmişiz. Dünyadaki daralan yatırım ortamında fena bir performans olmadığını düşünüyoruz. Yıl sonunda o uzun vadeli ortalamamıza ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Çevremizdeki ülkelere bakacak olursanız yatırımlar azaldı. Bizim de performans arttırmış olmamız olumlu bir işaret diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırım ortamını iyileştirme gayretleri devam ediyor"

Yatırım ortamını iyileştirme tarafında beklentilerin büyük olduğunu kaydeden Burak Dağlıoğlu, "Biz de o reformlar tarafında yoğun çalışıyoruz. Bütün bu yatırım ortamını iyileştirme tarafındaki faaliyetler, gayretler devam ediyor. İklim kanunu başta olmak üzere birçok alanda bu faaliyetlerin yatırım ortamını iyileştirmenin devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, Türkiye'yi, özellikle de İstanbul'u bölgesel bir merkez olarak gördüklerini ifade ederek, "Bunun da birçok başlıkta ki açılımını aslında yapabiliyoruz. Gerçekleştirilen bu Avrasya AmCham'lerinin, Türkiye'deki toplantısının aslında bizim bu mesajımızla, beklentimizle, hedefimizle aynı bağlamda olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de, İstanbul'da buluşarak önümüzdeki yıllara yönelik bir gündemleri değerlendirmesi bizim için çok kıymetli oldu." şeklinde konuştu.

Uluslararası paydaşlardan, yatırımcılarımızdan geri bildirimler almaya devam ettiklerini dile getiren Dağlıoğlu,"Bu iletişim mekanizmasını her zaman sizler için açık tuttuk ve açık tutmaya devam edeceğiz. Bu konu Türkiye'de en üst düzeyde sahiplenilmeye devam edilen bir konu olarak dikkat çekiyor." dedi.

"100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu da Türkiye ve ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişkinin, dünyadaki en önemli ve köklü stratejik ilişkiler arasında yer aldığını ifade ederek, iki ülke arasındaki 200 yıllık geçmişi bulunan ticari ilişkilerin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Turnaoğlu, Türkiye'nin ABD ile ikili ticaret hacminin, 2023 sonunda 30,6 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, "ABD, Türkiye'nin ihracatta en büyük ikinci ithalatta ise en büyük beşinci pazarı olarak konumlandı. Bu yıl da eylül sonu itibariyle 24 milyar dolara ulaşan ticaret hacmiyle bu ivmenin devam ettiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

İlerleyen dönemde de iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde ortaya çıkabilecek çok daha güçlü bir potansiyel olduğuna işaret eden Turnaoğlu, şunları kaydetti:

"Altı yıldır sürdürdüğümüz ödül programımız da bu potansiyelin göstergelerinden biri. Türkiye ekonomisine yıllık 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 145 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak 'Bölgesel Merkez Olma, Dijital Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik' alanlarına odaklanmayı sürdürüyoruz. Üyemiz konumundaki ABD şirketlerinin Türkiye'de ticari faaliyetlerini geliştirmeye ve iki ülke arasında karşılıklı olarak mutabık kalınan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

"Ortaklık kurma faaliyetlerini finanse ediyoruz"

ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktörü (USTDA) Enoh T. Ebong da ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansının fizibilite çalışmaları, teknik yardım ve pilot projeler için hibe finansmanı yoluyla Türkiye gibi ortak ülkelerde sürdürülebilir altyapının geliştirilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Yatırımın her türlü altyapı için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Ebong, "Ortaklık işimizi yapma şeklimizin anahtarıdır. Bu nedenle, ilgili sektörlerimizi birbirine bağlayan ve aynı zamanda ortaklarımızın karşılaştığı altyapı zorluklarını ele almaya çalışan ortaklık kurma faaliyetlerini finanse ediyoruz. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansının ABD sanayisinin ve Türkiye'deki ortaklarının ortak önceliklerini temsil eden temiz enerji, ulaştırma, sağlık, altyapı ve dijital altyapı gibi sektörlerde 100'den fazla faaliyeti finanse ettik." şeklinde konuştu.

"Ekonomik bağlarımızı artırmak için önümüzde inanılmaz fırsatlar var"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman ise etkinlik dolayısıyla Türkiye'de yerleşik Amerikalı şirketlerin ekonomiye yaptıkları katkıların yanı sıra Amerikalı ve Türk işletmelerin ikili ilişkileri güçlendirmede oynadığı rolü takdir etme imkanı bulduklarını söyledi.

Goldman, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) ve dernek üyesi şirketlerin iki ülke arasındaki bağların köşe taşını oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi ruhunuz ve sorumlu yönetim anlayışına olan bağlılığınız, gerek Türkiye'de gerekse ABD'de toplumlarımızı ve ekonomilerimizi zenginleştirmektedir. Ekonomik ve ticari bağlarımızı artırmak için önümüzde inanılmaz fırsatlar olduğunu, ABD'nin yeni yönetimine iletme konusunda AmCham'in sesi, deneyimi ve liderliği kritik önem taşımaktadır. Bunları, aramızdaki ortaklığa ve son dönemde kat ettiğimiz başarılar temelinde itici bir güç haline gelen enerjinize ve yaratıcılığınıza olan güvenim çerçevesinde söylüyorum. AmCham'in desteğiyle ortak refahımızı artırmaya ve sarsılmaz ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edebiliriz."