Türkiye'nin Antarktika'daki Bilimsel Araştırma Kampı için Yeni Ölçüm Cihazları Kuruldu

Türkiye'nin Antarktika'ya düzenlediği 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde, Horseshoe Adası'nda kurulması planlanan "Türk Bilimsel Araştırma Kampı" için yeni meteorolojik ölçüm cihazları ve enerji depolama test sistemleri kuruldu.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen sefer kapsamında çalışmaların yürütüldüğü Beyaz Kıta'da, 30 ülkeye ait 100'e yakın bilimsel araştırma üssü ve istasyonu bulunuyor.
Bu çerçevede kurulması planlanan Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nda, yeni sistemlerle sürdürülebilir enerjinin yanı sıra bilim insanlarının çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.
8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arktik ve Antarktika bölgelerinin iklim değişikliğinin sonuçlarının en belirgin şekilde görüldüğü alanlar olduğuna işaret etti.
Özsoy, "1970'li yıllardan bugüne her gün için aldığımız deniz buzu verileri, yarım asırdan uzun bir dönemde deniz buzlarında nasıl bir değişim olduğunu çok rahatlıkla ortaya koyuyor." diye konuştu.
Arktik bölgedeki deniz buzu alanının üçte bir oranında azaldığına, yeni deniz buzu oluşumunun yavaşladığına dikkati çeken Özsoy, şöyle devam etti:
"Antarktika'ya baktığınızda da daha çok yeni sıcaklık artışlarını kayıtlara geçirdiğimiz dönemler olduğu için Antarktik deniz buzlarında dalgalanmalar mevcut. İklim değişikliğinin bu bölgelerdeki yansıması sadece tabii ki deniz buzlarında olmuyor. Antarktika bir kara parçası, dünyanın beşinci büyük kıtası. Burada özellikle karasal alanlardaki buzulların da çok net bir şekilde eridiğini görüyoruz."
Prof. Dr. Özsoy, karasal buzullardaki erimelerin de ciddi bir iklim değişikliğine işaret ettiğini belirterek, bölgede son 5 yıl içinde toplanan veriler incelendiğinde 2 derecelik artışın görüldüğünü söyledi.
Antarktika'ya konuşlandırdıkları ölçüm istasyonlarının önemini vurgulayan Özsoy, "Sürekli veri almak, bu verileri değerlendirmek, dünya ile kıyaslamak aynı zamanda bu istasyonların bu ekstrem alanlarda nasıl çalışacağı, nasıl idame edileceği ve nasıl veri toplanacağı konularında da bize tecrübe katıyor." dedi.
Özsoy, "Antarktika'da bilim üssü kurulması, enerji depolama sistemlerinin şu günlerde deneniyor olması ve ileriki yıllarda da geliştirilmesi, kurulacak üssümüzde ve idamesinde çok kritik bir sürece hizmet edecek." diye konuştu.
"İlerleyen dönemlerde diğer araştırmacılarımız için veri imkanı sunmuş olacağız"
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü araştırmacısı ve sefer katılımcısı Dr. Erhan Arslan da kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığına dikkati çekerek, ısınma mekanizmasını anlamak için atmosferdeki yüzey albedosu ve difüz radyasyonun ölçülmesi gerektiğini ifade etti.
Arslan, "Atmosferin temel bileşenlerinin yanında albedoyla beraber difüz radyasyonu ölçen sensörlerle uzun dönem izlenebilmesi bu istasyonlar sayesinde mümkün olacaktır. Bu sayede ilerleyen dönemlerde diğer araştırmacılarımız için veri imkanı sunmuş olacağız." dedi.
"Yerleşik üssümüzle beraber mobil cihaz kullanımı artacak"
Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve sefer katılımcısı Doç. Dr. Hüseyin Ayhan Yavaşoğlu da sefere kutup şartlarına dayanıklı enerji depolama sistemi projeleriyle katıldıklarını belirtti.
Projenin birçok yeni projenin altyapısı şeklinde düşünülebileceğini dile getiren Yavaşoğlu, şu bilgileri verdi:
"Normalde biz daha çok yer istasyonlarında konvansiyonel bataryalar kullanıyoruz ama Ulusal Kutup Bilim Programı vizyonu kapsamında yerleşik üssümüzle beraber mobil cihaz kullanımı artacak. Bu cihazlarla beraber, mobil cihazlara uygun bataryalara ihtiyaç duyacağız. Yeni nesil bataryalar tek başlarına kullanılamıyor. Batarya yönetim sistemlerine de ihtiyaç duyuyor. Biz hem batarya hem de batarya yönetim sistemini kutup şartlarına dayanıklı komponentlerle geliştirdik. Burada şimdi test sistemine aldık. Bir yıl boyunca burada geliştirmiş olduğumuz enerji depolama sistemimiz çalışacak ve kendisini ispatlamış olacak."
Yavaşoğlu, depolama sistemlerinin hem rüzgar hem de güneş enerjisiyle beslendiğini, sistemin içinde elektronik yük olduğunu söyledi.
"Kesin sonuçlara ulaşabilmek için uzun süreli veriler toplanması gerekmektedir"
Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünden sefere katılan mühendis Yüzbaşı Yunus Aytaç Akdoğan da genel müdürlüğün Antarktika kıtası üzerinde 7 yer noktası ve bir sabit küresel konumlama sistemi istasyonu bulunduğunu belirtti.
Akdoğan, kıtaya yapılan seferlerde 7 jeodinamik noktada küresel konumlama sistemleriyle gözlemler yapıldığını, ayrıca sabit küresel konumlama sisteminin istasyonda yıllık bakım veri toplama çalışmaları gerçekleştirdiğini ifade etti.
Ölçüm verilerinin Harita Genel Müdürlüğünde mevcut yazılımlarla değerlendirilip analiz edileceğini dile getiren Akdoğan, şunları kaydetti:
"Daha önce yapılan analizlerin sonucunda Dismal Adası'nda kuzeydoğu yönünde bir kayma olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca veriler incelendiğinde harmonik salınımlar gözlemlenmiştir. Harmonik salınımların sebeplerinin buzul erimesi kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Antarktika'da yapmış olduğumuz seferler boyunca bu noktalarda ölçümlere ve sabit istasyondan veri almasına devam etmekteyiz."
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sefere katılan makine mühendisi Zafer Şahingöz de adadaki meteoroloji istasyonuna ilişkin bilgi verirken, elde edilen verilerin değerlendirildiğini, çalışmalar yapılmak üzere bilim insanları ve ilgili birimlerle paylaşıldığını söyledi.
Şahingöz, "5 yıllık süreçte gözümüze çarpan en önemli veri, sıcaklık miktarındaki artış oranıdır. Örnek olarak 2019'da istasyonumuz kurulduğunda şubat ayındaki ortalama sıcaklık sıfırın altındayken bu yıl şubat sıcaklık ortalamamız 2 derece civarındadır. Burada önemli bir artış söz konusudur. Fakat bu kesin sonuç değildir. Kesin sonuçlara ulaşabilmek için uzun süreli veriler toplanması gerekmektedir." diye konuştu.
Şahingöz, istasyonun sağladığı verilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden takip edilebileceğini de sözlerine ekledi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin Antarktika'daki Bilimsel Araştırma Kampı için Yeni Ölçüm Cihazları Kuruldu - Son Dakika
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri yapıldı. Halkın sağlığını korumak ve adil ticaret ortamını sağlamak amacıyla yapılan denetimler, tüketici koruma kanunu ve yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirildi. Denetimlerin devam edeceği belirtilirken, vatandaşlar olumsuzlukları iletmek için İletişim Merkezi'ni kullanabilecekler.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşetmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB eliyle bugüne kadar 11 ilde 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildiğini açıkladı. Depremden etkilenen işletmelerin yeniden ayağa kalkması için devam eden desteklerin süreceğini belirten Bakan Kacır, KOSGEB'in uluslararası fonlardan sağladığı desteklerin işletmelerin yeniden inşa süreçlerine umut olduğunu vurguladı.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileriyle iftar yaptı. Yavuz, KARDEMİR'in emek, alın teri ve azimle bütünleşmiş bir aile olduğunu belirtti. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir ise fabrikanın varlığının asıl unsurunun çalışanları olduğunu vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su yetersizliğini ortadan kaldırmak ve su iletimini güçlendirmek için 35 adet sondaj kuyusu açmayı planlıyor. Toplam maliyeti 35 milyon TL olan bu projenin amacı, yaz aylarında artan nüfusa bağlı olarak içme suyu talebini karşılamak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin iş gücüne katılımlarını artırarak ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam imkanı sunmak için Güneş Enerjisi Okulu Projesi'ni gençlerle tanıştırdı.
Eskişehir'de 26 yıldır ayakkabı dükkanı işletmecisi olan Ömer Başçı, Ramazan Bayramı'na hazır olduklarını ve vatandaşları beklediğini söyledi. Pandemi döneminde işlerinin açıldığını ve bu bayramın daha da heyecanlı olduğunu dile getiren Başçı, genellikle arefe günü yoğunluk yaşandığını ve ortalama fiyatların 500 TL civarında olduğunu belirtti. Baba mesleğini yıllardır sürdüren Başçı, vatandaşları dükkanlarına beklediğini ve herkese iyi bayramlar diledi.
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi'nde hayata geçirdiği projeler ve sağladığı desteklerle bölgesel kalkınmaya büyük katkılar sunan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), bölgede kalkınmanın öncüsü olarak hizmetlerini sürdürüyor.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Ramazan Bayramı'nda Antalya'da erken rezervasyon oranlarının yüzde 95'e ulaşacağını bildirdi. Yerli tatilcilerin fiyatlar nedeniyle 7-8-9 günlük tatiller yerine 4 ya da 5 günlük tatilleri tercih ettiği belirtildi. Ayrıca, Antalya'da turist sayısının her geçen yıl arttığı ve 2024'te 17 milyon misafir ağırlama hedefinin olduğu ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?