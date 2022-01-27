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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin Açıklaması

27.01.2022 12:46
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin Açıklaması

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, iklim değişikliği ve artan maliyet fiyatları nedeniyle Türkiye arıcılığında tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekerek, "Bizim bu kış arılarımızı beslememiz gerekiyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, iklim değişikliği ve artan maliyet fiyatları nedeniyle Türkiye arıcılığında tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekerek, "Bizim bu kış arılarımızı beslememiz gerekiyor. Bu iklim değişikliği ve fiyatlarla beraber Türkiye arıcılığı ciddi bir çan çalıyor. Bunu hep beraber kurtarmalıyız" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde TAB tarafından İklim Değişikliğinin Arıcılığa Etkisi ve Gelecek Planlamaları Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, iklim değişikliği, pandemi ve son dönemlerde arıcılıktaki maliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dünyada ne kadar yabancılaşmış arı ırkı varsa ülkemizde"

Küresel iklim değişikliğinin önemine vurgu yapan Şahin, bu değişikliklerin arıcılık ve tarımı nasıl etkilediğinin ortaya konulması gerektiğini söyledi. Türkiye'de dünyadaki tüm yabancılaşmış arı ırklarının olduğuna dikkati çeken Şahin, "Dünyada ne kadar yabancılaşmış arı ırkı varsa ülkemizde. Çünkü dünyanın 27 ırkın içerisinde en zengin ülkede yaşıyoruz ama her bölgenin kendine göre coğrafya iklimine adapte olmuştur" dedi.

"Türkiye, dünyanın ikinci arı varlığına sahip ülke' deyip de, nasılsa arı var bize ihtiyaç yok' diyemeyiz" diyen Şahin, bu konuda ziraat odalarını ve hayvancılığı çok önemsediğini ifade etti.

"Bu kış arılarımızı beslememiz gerekiyor"

Şahin, tarım, küresel iklim değişikliği ve pandemi nedeniyle dünyada fiyatların allak bullak olduğuna işaret ederek, "2021 yılı sonunda bal maliyetlerimiz kilogramı 23 lira, bugün bir kilogramın maliyeti yüzde 80 artarak 35 lira olmuş durumda. Biz devlet ögesine son derece saygılıyız ama bizim devletimiz içerisindeki ilgili bakanlıklarımızın bu konuya neşter vurmasını bekliyoruz. Şekerin çuvalı serbest piyasada 450 lira. Bizim bu kış arılarımızı beslememiz gerekiyor. Bu iklim değişikliği ve fiyatlarla beraber Türkiye arıcılığı ciddi bir çan çalıyor. Bunu hep beraber kurtarmalıyız" diye konuştu.

"Çalıştayı bölge halkı olarak önemsiyoruz"

Çalıştayda konuşan Alanya Belediye Başkanı Murat Yücel de,,çalıştayı bölge halkı olarak çok önemsediklerini, iklim değişikliği nedeniyle meydana gelecek olumsuzlukların herkesi ilgilendirdiğine dikkat çekti. Yücel, tarıma ve arıcılara her türlü destek verdilerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Sadece arıcılara 2 bine yakın kovan dağıttık. Biz bunun sadece arıcılara destek olmadığını, ekolojik dengeye bir katkı sağladığını gördük. Yangın bölgesinde arıları yanan, zarar gören arıcı vatandaşlarımıza belediye en iyi şekilde yardımlarımızı sağladık. Gelecek yıllarda da ihtiyaç sahibi, eğer arı üretimini desteklemek ve ekolojik dengeye katkı sağlayabilmek için aynı yardımlarımızı devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

Çalıştaya, Şahin ve Yücel'in yanı sıra, alanında uzman profesörler ve farklı bölgelerden gelen birçok arıcı vatandaş katıldı. - ANTALYA

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin Açıklaması
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin Açıklaması
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin Açıklaması
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin Açıklaması
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin Açıklaması

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Ziya Şahin, Türkiye, Antalya, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin Açıklaması - Son Dakika
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