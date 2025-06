Türkiye- Azerbaycan iş dünyası Erzurum'da buluştu

ERZURUM - Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından 2025 yılının "Anayasa ve Egemenlik Yılı" ilan edilmesi vesilesiyle; Türkiye ile ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek, yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla "Azerbaycan'da Yatırım, İş Fırsatları ve Erzurum İş Dünyası ile Buluşma" programı düzenlendi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yapılan iş insanları buluşmasında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde Erzurum'un önemli bir kavşak noktası olduğu vurgulandı. Söz konusu toplantıya; Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghıyev, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, iş insanları, STK temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

"Erzurum ciddi bir potansiyele sahip"

Azerbaycan'ın Ticaret Temsilcisi Ofisi olarak, Türkiye'nin bir çok bölgesine ziyaretler gerçekleştirdiklerini, iş insanlarıyla temaslarda bulunduklarını ve onları Azerbaycan'daki fırsatlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghıyev, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bu çerçevede, Erzurum'un bizim için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Erzurum, tarih boyunca Azerbaycan'la derin kültürel, sosyal ve gönül bağları kurmuş; ortak değerlere odaklanmış kadim bir şehir olmuştur. Bu köklü bağlar, ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından da sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Tarım, hayvancılık, lojistik, enerji ve birçok diğer sektörde ciddi potansiyele sahip olan Erzurum'un, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi önemli ulaştırma hatlarına yakınlığı ve Azerbaycan gazını Türkiye'ye taşıyan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı'nın kritik bir geçiş noktası olması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde kilit bir rol oynamasını sağlamaktadır. Biz Azerbaycan'da yatırım yapmak ve faaliyete başlamak isteyen Türk iş insanları ve şirketlerini, gerek Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki ilgili kurumlar gerekse diğer alanlardaki kuruluşlarla buluşturmak için her zaman hazırız. Faaliyet gösterdiğimiz yaklaşık iki yıl içinde, Türkiye'den Azerbaycan'a giden 20'den fazla yatırım misyonu için Azerbaycan'da kapsamlı programlar düzenledik. Bu misyonların Azerbaycan'daki ilgili yetkililerle görüşmelerini organize ederek, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılmasına önemli katkılar sağladık."

"Dostluk ve kardeşlik üzerinde kurulan ilişki"

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Türkiye'deki yatırımcıları Azerbaycan'a davet ederken, "Bu yıl sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararnameyle Azerbaycan'da Anayasa ve Egemenlik yılı ilan edilmiştir. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra 1995 yılında Anayasasını kabul etmişti, o günden 30 sene geçmiştir. 2020 yılında ikinci Karabağ savaşında ve 2023 senesinde bir günlük antiterör operasyonunda topraklarımızın Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan tüm toprakları üzerinde egemenliğini sağlamıştır. Azerbaycan halkının Ümummilli Lideri Haydar Aliyev'in "iki devlet, tek millet" ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" mottoları üzerinde kurulmuş modern Azerbaycan-Türkiye ilişkileri kendi müstesnalığı ile seçiliyor. Ülkelerimiz arasında mevcut ilişkilerin seviyesi bütün dünyaya bellidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in söylediği gibi, bugün Azerbaycan-Türkiye ilişkileri özünün tarihi zirvesini yaşıyor, dostluk ve kardeşlik üzerinde kurulmuş ilişkilerimizin dünyada başka bir numunesi yoktur. Enerji sahasında olan işbirliğimiz neticesinde bugün her iki ülkenin birge iştirakı il qlobal miqyaslı projelere imza atılır ve bu projelerin merkezlerinden biri Erzurumdur. Lakin, bu bizi rahatlatmamalıdır. Her kes iki devlet arasında ilişkilerin daha da ilerlemesi için elinden geleni etmelidir" dedi.

"Azerbaycan ile daha fazla işbirliği hedefliyoruz"

"Dış ticaret hacmi artmaya devam ediyor"

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'daki programda, yalnızca ekonomik verileri değil; ortak bir gelecek vizyonunu ve bölgesel iş birliğini konuşmak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, "Türkiye ile Azerbaycan arasında 2023 yılında dış ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 7,65 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu hacmin 3,6 milyar doları Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı, 4,05 milyar doları ise Azerbaycan'dan ithalat olarak gerçekleşmiştir. Mal ticaretinde, Türkiye'nin ihraç ettiği başlıca ürünler arasında makine ve ekipmanlar, otomotiv parçaları, tekstil ürünleri ve gıda maddeleri yer almaktadır. Azerbaycan'dan yapılan ithalatta ise enerji ürünleri, özellikle petrol ve doğalgaz öne çıkmaktadır. Hizmet sektöründe Türk müteahhitlik firmaları Azerbaycan'da bugüne kadar yaklaşık 20 milyar dolarlık 500'ün üzerinde proje üstlenmiştir. Ayrıca turizm, eğitim ve lojistik alanlarında iş birliği artarak devam etmektedir" dedi.

"Zengezur Koridoru çok değerli"

Erzurum'un, Türkiye'nin doğusunda, Kafkasya'ya açılan stratejik bir kapı olarak konumlandığını anlatan Özakalın, "Erzurum, 25.000 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük illerindendir. 745 bin kişilik nüfusu, genç iş gücü, iki üniversitesi ve 140 yıllık kurumsal ticaret geçmişiyle yatırım için gerekli tüm yapısal unsurlara sahiptir. İlimiz, sekiz farklı sınır kapısına 300 kilometre mesafede yer almakta; demiryolu, karayolu ve havayolu altyapısıyla lojistik üçlemenin merkezinde bulunmaktadır. Palandöken Lojistik Merkezi, Erzurum'un dış ticarete ve transit taşımacılığa hazır altyapısını temsil etmektedir. Ayrıca Erzurum, Bakü-Tiflis- Ceyhan ve Doğu Anadolu Doğalgaz Boru Hatları üzerinde yer almakta, bu da şehrimizi enerji taşımacılığı açısından stratejik bir konuma getirmektedir. Bu bölgesel altyapının tamamlayıcısı olan Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak niteliktedir. Projenin toplam uzunluğu 215 kilometredir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte: Türkiye- Orta Asya ticaretinde artış, Lojistik maliyetlerde azalma, Erzurum, Iğdır ve Kars gibi illerde ekonomik canlanma ve istihdam artışı beklenmektedir" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan ve Erzurum'u tanıtan sunumlar yayınlandı. Daha sonra Azerbaycan'da yatırım fırsatları konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret Temsilciliği Başdanışmanı Cavid Abdullayev, katılımcıları bilgilendirdi. ETSO'da düzenlenen "Azerbaycan'da Yatırım, İş Fırsatları ve Erzurum İş Dünyası ile Buluşma" programı soru-cevap ve bağlantı oluşturma ile tamamlandı.