Türkiye-BAE Ekonomik İlişkileri için Stratejik Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye-BAE Ekonomik İlişkileri için Stratejik Toplantı

ASAD, Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için toplantı düzenledi.

21.04.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu ve Vakfı (ASAD & ASAV), Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gelişen ekonomik ilişkileri ele alan stratejik bir toplantı gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile BAE arasında gelişen ekonomik ilişkileri çok katmanlı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedefleyen ASAD, Dubai'de üst düzey stratejik bir toplantı organize etti.

Toplantıya Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve ASAD Başkanı Sayın Murat Doğanay'ın yanı sıra iki ülkenin iş insanları ve diplomatik temsilcileri katıldı.

Açıklamada, toplantının Türkiye'nin küresel ekonomik yeniden konumlanma sürecinde önemli bir istasyon işlevi göreceği öngörülüyor.

Dubai'de gerçekleşen programda, 200'ün üzerinde katılımcı, ikili iş görüşmeleri ve çok taraflı oturumlarla Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak yüksek katma değerli işbirliklerinin temelinin atıldığı belirtilen açıklamada, etkinliğin merkezinde 1 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu anlaşmanın yalnızca gümrük tarifelerinde indirimi değil, yatırım, hizmetler, teknik düzenlemeler, menşe kuralları ve fikri mülkiyet gibi birçok alanda da derin yapısal entegrasyon hedefleyen stratejik bir çerçeve sunduğu anımsatıldı.

CEPA sonrası iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 107 oranında artmış olmasının bu derinliğin somut bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, ASAD, CEPA'yı konvansiyonel bir serbest ticaret anlaşmasından öte, Türkiye'nin sanayi gücünü, Körfez'in finansal kapasitesiyle ve Dubai'nin lojistik altyapısıyla entegre eden stratejik bir yeniden konumlanma vizyonu olarak ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu bağlamda BAE'nin ithalat kalemleri olan 7,5 milyar dolar değerindeki inşaat malzemeleri, 2,5 milyar dolar otomotiv ürünleri, 1,8 milyar dolar makine ve ekipmanlar, 2,3 milyar dolar elektrikli cihazlar, 1,2 milyar dolar tekstil ve 4,8 milyar dolar değerinde gıda sektörleriyle Türkiye'nin ihracat yetkinlikleri arasında güçlü bir kesişimin mevcut olduğuna dikkati çekildi.

Toplantının yalnızca mal ticareti bağlamında değil, Türkiye'nin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu hızlandıracak kalıcı yapısal işbirliklerinin geliştirilmesi bakımından da diplomatik bir platform işlevi gördüğü aktarılan açıklamada, ASAD'ın, bu süreçte ticaret diplomasisini, ekonomik karın ötesine geçen, stratejik öngörü, veri temelli analiz ve ulusal güvenlik boyutlarını içeren bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ASAD Başkanı Murat Doğanay'ın liderliğindeki kurumun, yalnızca strateji geliştiren bir düşünce merkezi değil, aynı zamanda Türk dış politikasının entelektüel derinliğini güçlendiren, devlet aklıyla bütünleşmiş sivil bir yapı olarak öne çıktığının altı çizildi.

TİKA gibi yapılarla uyum içinde çalışmayı önceleyen ASAD'ın bağımsız analiz kapasitesini koruduğu belirtilen açıklamada, karar alıcı mekanizmalarla senkronize şekilde Türkiye'nin dış ekonomik açılımına stratejik zemin üretmeye devam ettiği kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Avrasya, Türkiye, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-BAE Ekonomik İlişkileri için Stratejik Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 23:41:34. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-BAE Ekonomik İlişkileri için Stratejik Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement