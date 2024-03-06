Türkiye Bilişim Şurası\'nın Yeniden Düzenlenmesi İçin Çalışmalara Başlandı

Türkiye Bilişim Şurası'nın 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başlandı.
AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden aldığı bilgiye göre, dijital dönüşümün ve veri odaklı değer zincirlerinin "yeni normal" haline geldiği küresel ekonomide ülkeyi daha etkin şekilde konumlandırmak ve " Türkiye Yüzyılı'nı Dijitalin Yüzyılı" yapmak için önemli adımlar atılıyor.
Bu yöndeki çabaların başarısı açısından kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları (STK) başta olmak üzere tüm paydaşlarla ortak aklı güçlendirmek, ulusal düzeyde farkındalığı artırmak ve kapasiteyi geliştirmek önem arz ediyor.
"Bilgi Toplumuna Doğru" vizyonuyla 2002 ve 2004 yıllarında gerçekleştirilen şuralarda oluşan ortak akıl ve şura çıktıları, ülkenin bu alandaki çalışmaları için yön gösterici oldu.
Hızla gelişen yeni nesil dijital teknolojilerin bütüncül bakışla ele alınması gereği nedeniyle, 20 yıl aradan sonra 3. Bilişim Şurası'nın düzenlenmesi yönünde çalışmalara başlandı.
Bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Şura'ya ilişkin hazırlıklar, STK'ler adına Türkiye Bilişim Derneği (TBD) öncülüğünde, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, Bilişim Sanayicileri Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Yazılım Sanayicileri Derneği ve Bilgi Güvenliği Derneği tarafından 6 başlıkta oluşturulan çalışma gruplarınca yürütülüyor.
Şura raporuyla yol haritası ortaya konulacak
Şura'nın kamu idareleri nezdindeki koordinasyonu ve genel organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince yapılacak.
"Dijital Beceriler ve Çevik İş Gücü Uyumu", "Küresel Veri Ekonomisinde Daha Güçlü Yer Alma", "Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Nesil Dijital Teknolojiler", "Dijital Egemenlik ve Dayanıklılık", "Bilişim Hukuku ve Etik ile Dijital Yaşam" başlıklarının ele alınacağı Şura'da "Dijitalin Yüzyılında Teknoloji Üreten Türkiye" vizyonuyla 2030 ve sonrası için makro seviyede hedefler ve politika önerileri ortaya konulacak.
Şura'da çalışma grupları için iki aşamalı çalıştay planlandı. Ankara'da düzenlenen ön hazırlık mahiyetindeki 3 çalıştaya toplam 200'ün üstünde paydaş katılırken, diğer 3 çalıştay İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Bilişim alanındaki STK'lerin koordinasyonunda mayıs ayında düzenlenecek ikinci çalıştaylar ve daha sonra gerçekleştirilecek faaliyetlerle daha geniş paydaş kesimine ulaşılacak, 2030 ve sonrası için bilişim odaklı politikalar ve çözümler tartışılacak.
Yayımlanacak Şura raporuyla tüm sektörleri etkileyen dijital dönüşüm ve yeni nesil dijital teknolojiler gündeme taşınacak ve tüm tarafların beklentilerini yansıtan yol haritası ortaya konulacak.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye Bilişim Şurası'nın Yeniden Düzenlenmesi İçin Çalışmalara Başlandı - Son Dakika
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin sabun üretim atölyesini gezdi ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Aslan, yerel üretimin ve kadınların ekonomik güçlenmesinin toplumsal kalkınma için önemli olduğunu vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet sektöründe önemli bir yeri olan kadın kuaförler ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verirken, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Kayseri'de ilk defa düzenlenecek olan Kuaför Güzellik Fuarı'nın yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu iptal edilen kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyle ilgili, "Biz...
Teknopark Ankara'da gerçekleştirilen e-İhracat Zirvesi'ne başkentten firmaların yanı sıra genç girişimciler ve öğrenciler katıldı. Zirvede, e-ihracatın önemi ve sunduğu fırsatlar ele alındı. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, e-ihracatın Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök ise Ankara'nın potansiyelini ve dar boğazlarını artıracak faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla vatandaşlara ve esnafa daha konforlu alışveriş ortamı sunduklarını belirterek, yeni dönemde kapalı pazar yerleri yapacaklarını söyledi.
Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, Vergi Denetim Kurulu'nun temel yapısını anlatarak, vergi denetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kurt, vergiyi sevdiremeyebileceklerini ancak onu kolaylaştırabileceklerini ifade etti. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise vergi uygulamalarıyla ilgili bilgilendirici etkinliklerin önemine değindi ve mükelleflerin sahip oldukları hakları öğrenmenin önemine vurgu yaptı.
Son günlerde hakiki zeytinyağı adı altında satılan karışım zeytinyağlarına dikkat çeken Aydın Ticaret Borsası, 1 yılda 4 bin 180 zeytinyağı analizi gerçekleştirdi. Laboratuvar analizleri ile tağşiş zeytinyağlarının tespit edilebileceği ve tüketicilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesini daha uygun fiyatla ve daha yüksek gramajla satışa sunacağını duyurdu. Halk ekmek aracılığıyla 340 gram pideyi 10 TL'den büfelerde satışa çıkaracak olan İBB, sofralara bereket getirmeyi hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?