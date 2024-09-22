Türkiye Çevre Etiketi İle 572 Ürün Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Çevre Etiketi İle 572 Ürün Tanıtıldı

Türkiye Çevre Etiketi İle 572 Ürün Tanıtıldı

Bakan Kurum, Türkiye Çevre Etiketi ile 1?5 firmaya 572 ürün kazandırdıklarını açıkladı.

22.09.2024 13:49
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1?5 ayrı firmaya 572 ürünü için 'Türkiye Çevre Etiketi' kazandırdıklarını ve firmaların uluslararası pazarlarda da prestijinin artmasını sağladıklarını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Türkiye Çevre Etiketi'nin tanıtım videosunu paylaşarak, "Türkiye Çevre Etiketi ile çevre dostu markaların daha da görünür olmasını sağlıyoruz. Bu etiketle ürünlerin üretimden tüketime her aşamada çevreye duyarlılığını tescilliyoruz. Şimdiye kadar 1?5 ayrı firmaya 572 ürünü için Türkiye Çevre Etiketi'ni kazandırdık ve firmaların uluslararası pazarlarda da prestijinin artmasını sağladık. Daha yaşanabilir bir dünya ve temiz bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE ÇEVRE ETİKETİ

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Etiketi, bir ürünün veya hizmetin üretim aşamasından kullanım ömrünün bittiği ana kadar geçen bütün süreçlerde; çevre, insan, iklim ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor. Bakanlık, çevre etiketi sisteminin tüm ürün ve hizmet gruplarında yaygınlaşmasını sağlayarak vatandaşların diğer ürünlerle çevre dostu ürünler arasında ayrım yapmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu etikete sahip olan firmalar kendi sektörlerinde saygınlık kazanırken çevre dostu üretim de yaygınlaşmış oluyor. Bu etikete sahip firmalar hem iç pazarda hem de Türkiye açısından önemli bir pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta da katma değer elde ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın kontrolünde yürütülen 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' hedefleri kapsamında bulunan bu sistemin yaygınlaştırılması ve uluslararası iş birliği olanaklarının araştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Çevre Etiketi İle 572 Ürün Tanıtıldı - Son Dakika

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