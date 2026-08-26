Türkiye-Çin Tarımsal Ticaretine Manipülasyon - Son Dakika
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Türkiye-Çin Tarımsal Ticaretine Manipülasyon

Türkiye-Çin Tarımsal Ticaretine Manipülasyon
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Çin heyeti, Manisa'da tarımsal ürün ticaretini geliştirmek için incelemelerde bulundu.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki tarımsal ürün ticaretinin geliştirilmesi ve ihracat imkanlarının artırılması amacıyla Manisa'ya gelen Çin heyeti, kentte faaliyet gösteren bir firmanın üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki tarımsal ürün ticaretinin geliştirilmesi ve ihracat imkanlarının artırılması amacıyla Manisa'da temas ve incelemelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü uhdesinde, Çin Halk Cumhuriyeti heyetinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen toplantının ardından, iki ülke arasındaki tarımsal ürün ticaretinin geliştirilmesi ve ihracat imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla Manisa'da da program gerçekleştirildi.

Manisa'da düzenlenen programa, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Nesrin Çakır Arıcan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Necati Hacımurtazaoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Tarık Memiş ile kentte faaliyet gösteren firmanın yetkilileri katıldı.

Programda, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki tarımsal ürün ticaretinin geliştirilmesi, ihracat imkanlarının artırılması ve iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının genişletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Programın devamında Çin Halk Cumhuriyeti heyeti, Manisa'da faaliyet gösteren firmanın üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Heyete tesisin üretim kapasitesi, üretim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililer tarafından bilgi verildi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye ile Çin arasındaki tarımsal ürün ticaretinin geliştirilmesi, ihracat imkanlarının artırılması ve mevcut iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Çin Tarımsal Ticaretine Manipülasyon - Son Dakika

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